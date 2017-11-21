طارق الرفاعي يغادر باركليز مصر إلى البنك التجاري الألماني

سيد بدر علمت "المال" أن طارق الرفاعي، المدير العام لبنك باركليز مصر سابقًا، التجاري وفا بنك حاليًا، غادر البنك ليتولي منصبًا رفيعًا بالبنك التجاري الألماني. كان الرفاعي قد تولي منصبه كمدير عام للبنك يناير 2015، واستمر حتى إتمام عملية تخارج باركليز من مصر لصالح التجاري وفا بنك المغربي. وقال مصدر م

سيد بدر

علمت “المال” أن طارق الرفاعي، المدير العام لبنك باركليز مصر سابقًا، التجاري وفا بنك حاليًا، غادر البنك ليتولي منصبًا رفيعًا بالبنك التجاري الألماني.

كان الرفاعي قد تولي منصبه كمدير عام للبنك يناير 2015، واستمر حتى إتمام عملية تخارج باركليز من مصر لصالح التجاري وفا بنك المغربي.

وقال مصدر مطلع، إن الرفاعي أتى للبنك بمهمة أساسية وهي تجهيزه للبيع، وأتمها بالفعل، وأعلن البنك الإنجليزي تخارجه من مصر رسميًا خلال العام الجاري في صفقة غير معلنة القيمة لكن التوقعات تشير إلى اقترابها من الـ500 مليون دولار.

وقبل توليه منصبه بمصر ساهم الرفاعى على مدار 26 عامًا فى تحقيق إسهامات قوية فى نمو أعمال البنك بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتضمنت مسئولياته العديد من الدول منها مصر ودول المشرق العربى والخليج، وتقديراً لأدائه تمت ترقيته فى عام 2006 ليشغل منصب العضو المنتدب، وفى يناير 2010 أضيفت إلى مهامه إدارة العملاء بالشرق الأوسط وإفريقيا.

في سياق آخر، أعلن التجاري بنك مصر نشر علامته التجارية مطلع نوفمبر الجاري، ليبدأ إستراتيجيته الجديدة في السوق المحلية.