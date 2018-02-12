طارق الخولي يشارك ضمن وفد من الشرق الأوسط لزيارة اليابان

ياسمين فوازغادر النائب طارق الخولى، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، متوجها إلى العاصمة اليابانية طوكيو، في إطار دعوة موجهة له من الحكومة اليابانية، ضمن 10 شباب واعدين من 10 دول بالشرق الأوسط لزيارة اليابان في الفترة من 12 وحتى 20 من فبراير الحالى.ومن المقرر أن يعقد ا



ياسمين فواز

غادر النائب طارق الخولى، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، متوجها إلى العاصمة اليابانية طوكيو، في إطار دعوة موجهة له من الحكومة اليابانية، ضمن 10 شباب واعدين من 10 دول بالشرق الأوسط لزيارة اليابان في الفترة من 12 وحتى 20 من فبراير الحالى.

ومن المقرر أن يعقد المشاركون عددا من اللقاءات في المؤسسات اليابانية، من ضمنها وزارتى الخارجية والاقتصاد والتجارة، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي.

كما سيتاح للمشاركين فرصة لتبادل وجهات النظر مع المثقفين اليابانيين في الجامعات والمراكز الفكرية، بالإضافة إلى ذلك سيتمكن المشاركين من زيارة مدن مختلفة في اليابان، بما في ذلك مدينتي هيروشيما ونارا، حيث يمكن الإطلاع على الثقافات التقليدية اليابانية والتاريخ الياباني.