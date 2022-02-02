طارق الخولي: بنك saib يرسل طائرة كاملة من المشجعين لدعم المنتخب في دور نصف النهائي

قال طارق الخولي، رئيس مجلس إدارة بنك saib ، إن البنك أرسل طائرة كاملة من المشجعين لدعم المنتخب الوطني في مباراة نصف النهائي لبطولة أفريقيا أمام الكاميرون.

وأضاف الخولي، في تصريح خاص لـ”المال”، أن البنك منح المشجعين عددا من الهدايا الرمزية تحمل لوجو علم مصر، مشيرا إلى أنه في حال وصول المنتخب للمباراة النهائية فسيكون هناك ترتيبات أخرى.

ويلتقي المنتخب المصري الأول لكرة القدم، اليوم ، نظيرة الكاميروني في مباراة الدور نصف النهائي لبطولة الأمم الأفريقية.

وانطلقت بطولة الأمم الأفريقية لكرة القدم بالكاميرون في 9 يناير الماضي، بمشاركة 24 منتخبا، على أن تختتم يوم 6 فبراير الحالى، ووصل إلى الدور قبل النهائي للبطولة 4 منتخبات، هي: مصر والكاميرون والسنغال وبوركينا فاسو.

وحقق بنك saib صافي ربح بعد الضريبة بقيمة 14.167 مليون دولار بنهاية سبتمبر 2021، مقابل 13.184 مليون في سبتمبر 2020، بارتفاع نسبته 7%.

وكشفت نتائج الأعمال عن تحقيق البنك أرباحا قبل الضريبة بقيمة 36.781 مليون دولار بنهاية سبتمبر 2021، مقابل 37.835 مليون في سبتمبر 2020.

وأظهرت نتائج أعمال البنك عن ارتفاع إجمالي القروض للعملاء والبنوك بنسبة 19% لتسجل 2.116 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2021، مقابل 1.771 مليار في ديسمبر 2020.