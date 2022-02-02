بنـــوك

طارق الخولي: بنك saib يرسل طائرة كاملة من المشجعين لدعم المنتخب في دور نصف النهائي

في بطولة الأمم الأفريقية
أحمد البطران 7:45 م, الأربعاء, 2 فبراير 22 7:45 م, الأربعاء, 2 فبراير 22

شارك الخبر مع أصدقائك

قال طارق الخولي، رئيس مجلس إدارة بنك saib ، إن البنك أرسل طائرة كاملة من المشجعين لدعم المنتخب الوطني في مباراة نصف النهائي لبطولة أفريقيا أمام الكاميرون.

وأضاف الخولي، في تصريح خاص لـ”المال”، أن البنك منح المشجعين عددا من الهدايا الرمزية تحمل لوجو علم مصر، مشيرا إلى أنه في حال وصول المنتخب للمباراة النهائية فسيكون هناك ترتيبات أخرى.

اقرأ أيضا  «الازدحام المروري» يلغي المؤتمر الصحفي لمنتخب مصر عشية مباراة المغرب

ويلتقي المنتخب المصري الأول لكرة القدم، اليوم ، نظيرة الكاميروني في مباراة الدور نصف النهائي لبطولة الأمم الأفريقية.

وانطلقت بطولة الأمم الأفريقية لكرة القدم بالكاميرون في 9 يناير الماضي، بمشاركة 24 منتخبا، على أن تختتم يوم 6 فبراير الحالى، ووصل إلى الدور قبل النهائي للبطولة 4 منتخبات، هي: مصر والكاميرون والسنغال وبوركينا فاسو.

اقرأ أيضا  خبراء ومصرفيون يحددون 5 أهداف يحققها التحول الرقمى

وحقق بنك saib صافي ربح بعد الضريبة بقيمة 14.167 مليون دولار بنهاية سبتمبر 2021، مقابل 13.184 مليون في سبتمبر 2020، بارتفاع نسبته 7%.

وكشفت نتائج الأعمال عن تحقيق البنك أرباحا قبل الضريبة بقيمة 36.781 مليون دولار بنهاية سبتمبر 2021، مقابل 37.835 مليون في سبتمبر 2020.

وأظهرت نتائج أعمال البنك عن ارتفاع إجمالي القروض للعملاء والبنوك بنسبة 19% لتسجل 2.116 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2021، مقابل 1.771 مليار في ديسمبر 2020.

اقرأ أيضا  رسميا.. اتحاد الكرة يحتج على تعيين بكاري جاساما لإدارة مواجهة الكاميرون
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم أحمد البطران

ملف الكاتب أحمد البطران

اقرأ أيضاً

سعر اليورو اليوم بنهاية التعاملات في البنوك الحكومية والخاصة

فاطمة إمام 6:50 م, الأربعاء, 2 فبراير 22

سعر الدينار الكويتي يستقر في ختام التعاملات

‫محمود الصباغ‬‎ 6:39 م, الأربعاء, 2 فبراير 22

سعر الريال السعودي اليوم يحافظ على مستواه مقابل الجنيه

‫محمود الصباغ‬‎ 6:32 م, الأربعاء, 2 فبراير 22

«المركزي»: عجز الميزان التجاري غير البترولي يرتفع بمعدل 26.1% خلال الربع الثالث من 2021

فاطمة إمام 5:46 م, الأربعاء, 2 فبراير 22

أسعار العملات اليوم في البنوك الحكومية والخاصة بنهاية التعاملات

فاطمة إمام 5:38 م, الأربعاء, 2 فبراير 22

سعر الدولار اليوم يواصل الثبات بنهاية التعاملات في البنوك

فاطمة إمام 5:28 م, الأربعاء, 2 فبراير 22