طارق الجيوشي : نرحب بإلغاء رسوم استيراد البليت ونقص الخامات تسبب في وقف 22 مصنعا

قال طارق الجيوشي عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن مصانع الدرفلة ترحب بقرار إلغاء رسوم البليت . ولفت إلى أن مصانع الدرفلة تمثل 20% من الإنتاج المحلي للحديد ، مؤكدا أن 22 مصنعا للدرفلة كانت متوقفة بسبب قرار فرض…

قال طارق الجيوشي عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن مصانع الدرفلة ترحب بقرار إلغاء رسوم البليت .

ولفت إلى أن مصانع الدرفلة تمثل 20% من الإنتاج المحلي للحديد ، مؤكدا أن 22 مصنعا للدرفلة كانت متوقفة بسبب قرار فرض رسوم حماية على خام الحديد .

وعبر برنامج “كلمة أخيرة ” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”، أوضح أن “رسوم الحماية أدت لتراكم الديون وتوقف المصانع”.



وأشار إلى أنه لهذه الأسباب طالبنا بإلغاء رسوم الحماية المفروضة على خام الحديد .

وقال إنه بعد دراسة مطالبنا من جانب وزارة التجارة والصناعة بسبب ارتفاع مشاكل الشحن وجائحة كورونا أدى ذلك إلى إلغاء رسوم الحماية على البليت والحديد ،مضيفا: “فيه متغيرات كتيرة حصلت محلياً وعالمياً وكنا بنطالب بده من زمان”.

ولا تزال أصداء مستمرة بشأن قرار وزارة التجارة والصناعة- الأسبوع الماضي ، إيقاف العمل بقرارى فرض تدابير وقائية على واردات البليت وحديد التسليح ومنتجات الألومنيوم، واسع في مجتمع ” الحديد والصلب