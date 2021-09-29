طارق الجيوشي: تأهيل المصانع المتعثرة وفتح أسواق جديدة أولويات مهمة لقطاع الصناعات المعدنية

أكدت غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، أهمية تطوير قطاع الصناعات المعدنية في مصر بما يؤهله لفتح أسواق تصديرية جديدة مما يساعد في تنفيذ إستراتيجية الدولة المصرية بزيادة صادراتنا للخارج وتسجيل ١٠٠ مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة. وقال طارق الجيوشي،…

أكدت غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، أهمية تطوير قطاع الصناعات المعدنية في مصر بما يؤهله لفتح أسواق تصديرية جديدة مما يساعد في تنفيذ إستراتيجية الدولة المصرية بزيادة صادراتنا للخارج وتسجيل ١٠٠ مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.

وقال طارق الجيوشي، المرشح لعضوية مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية عن المنشآت المتوسطة،ان هناك عددًا من المحاور الرئيسية يجب التركيز عليها ومنها إعادة تأهيل المصانع المتعثرة والأخرى المتوقفة بما يساعدها على العمل من جديد وبطاقات إنتاجية كاملة تنعش شرايين الاقتصاد المصري الذي يعيش حاليًا فترة نمو حقيقي تؤكد كافة الجهات الدولية.

وأشار “الجيوشي” إلى أن خطته لإعادة تأهيل المصانع المتعثرة والأخرى المتوقفة تتضمن التعاون مع الجهات التمويلية ومنها البنوك من خلال برامج زمنية وفنية محددة، مؤكدًا أن غالبية حالات المصانع التي تعرضت للتعثر أو التوقف كان سببها ارتفاع تكلفة الإنتاج من جانب أو النقص التمويلي من جانب آخر وهو ما يعني ضرورة تنفيذ برامج بالمشاركة مع الوزارات المعنية بالحكومة من شأنها العمل على خفض تكلفة الإنتاج وهو ما يساهم في النهاية في زيادة فرص المنتجات المصرية في المنافسة في الأسواق الخارجية.

وأضاف “الجيوشي” أن تطوير منتجات المصانع المحلية أصبح أمرًا لا مفر منه حتى تستطيع الوقوف بقوة في وجه منافسة الدول الكبرى بالأسواق وتحديدًا فى السوق الأفريقية التي من المفترض أن تكون السوق الأهم أمام المنتجات المصرية في كافة الصناعات تماشيًا مع سياسة الدولة المصرية التي حققت نجاحات سياسية عملاقة بالقارة السمراء خلال السنوات الأخيرة وعلينا كمنتجين الاستفادة من تلك النجاحات اقتصاديًا.