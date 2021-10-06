اتصالات وتكنولوجيا

طابعا بريد في الذكرى الـ 48 لانتصارات أكتوبر

لتوثيق تضحيات الحرب
المال - خاص 12:07 م, الأربعاء, 6 أكتوبر 21 12:07 م, الأربعاء, 6 أكتوبر 21

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أصدرت الهيئةُ القوميةُ للبريد طابِعَيْ بريد تذكاريين بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة؛ لتوثيق التضحيات الكبيرة التي تمت فى جميع المجالات وعلى كل الأصعدة .

وقال الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد إن الهيئة حرصت على أن تشارك قواتنا المسلحة والشعب المصري العظيم الاحتفال بالذكرى الثامنة والأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة التي قدمت فيها قواتُنا المسلحةُ تضحيات وإنجازات مازالت تُدرس حتى الآن، وذلك بإصدار طابعَيْ بريد تذكاريين لتخليد هذه الذكرى المهمة في تاريخ الوطن.

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وأوضح الدكتور فاروق أن تصميم الطابع الأول يرمز إلى ذكرى حرب أكتوبر المجيدة ويوضح عبر رموز تعبيرية سهلة الوصول إلى المتلقي دورَ القوات المسلحة الباسلة في الحفاظ على مقدرات الوطن، ويأتي الطابع الثاني تكريمًا للمشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة الأسبق، أحد أبناء مصر المخلصين وأحد رموزها العسكرية التي وهبت حياتها لخدمة الوطن.

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وأضاف رئيسُ البريد أن هيئة البريد تحرص دائمًا على إصدار الطوابع التذكارية في المناسبات المهمة والأعياد القومية الكبرى تخليدًا لذكرى تلك الأحداث المهمة في تاريخ الوطن.

وجدير بالذكر أن مقاس طابع الذكرى الثامنة والأربعين لحرب أكتوبر (٤ سم في ٥ سم) مؤمن ضد التزييف متعدد الألوان أوفست وقيمته ٥ جنيهات، أما طابع المشير طنطاوي فيأتي بمقاس (٤سم في ٦سم) مؤمن ضد التزييف متعدد الألوان أوفست وقيمته ٥ جنيهات، عِلْمًا بأن الطابعين مزودان بتقنية ال “QR Code” بهدف خلق تجربة تفاعلية ثرية لمقتني هذه الطوابع تمكنهم من اكتساب المعرفة اللازمة حول هذه المناسبة بطريقة مبتكرة وجذابة.

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بقلم المال - خاص

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