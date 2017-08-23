طائرة مصر تضرب بولندا وتلاقي الصين في المونديال

- في مباراة تحديد المراكز من الخامس وحتى الثامنعلى المصرىاحتل منتخب مصر للكرة الطائرة المركز الثالث في المجموعة الأولى، فى بطولة العالم للعبة تحت 23 عاما، والتى تقام فى مصر حاليا، عقب الفوز على منتخب بولندا بأربعة أهداف مقابل هدف، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من المجموعة.وج

– في مباراة تحديد المراكز من الخامس وحتى الثامن



على المصرى

احتل منتخب مصر للكرة الطائرة المركز الثالث في المجموعة الأولى، فى بطولة العالم للعبة تحت 23 عاما، والتى تقام فى مصر حاليا، عقب الفوز على منتخب بولندا بأربعة أهداف مقابل هدف، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من المجموعة.

وجاءت نتائج الأشواط لصالح مصر، بواقع 15-13 و15-7 و32-30 و13-15و17-15، وسيلعب غدا الخميس مع منتخب الصين، فى مجمع الصالات المغطاة بستاد القاهرة الدولى، على أحد المراكز من الخامس حتى الثامن.

وفي لقاءات أخرى أقيمت اليوم، فازت كوبا بسهولة على المكسيك 4-1، وتأهلت للدور قبل النهائي، باعتبارها ثاني المجموعة الأولى خلف منتخب البرازيل المتصدر، وخسرت روسيا أمام إيران 4-3، لكنها تأهلت مع ذلك إلى الدور قبل النهائي، بعدما احتلت المركز الثاني خلف الأرجنتين، متصدرة المجموعة الثانية، وجاءت ايران في المركز الثالث، وستلعب على أحد المراكز من الخامس حتى الثامن.