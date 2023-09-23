طائرة مسيرة إسرائيلية تقصف غزة مع استمرار الاحتجاجات العنيفة

شنت طائرة إسرائيلية مسيرة هجوما على بعض المواقع في قطاع غزة، فيما تتواصل الاحتجاجات العنيفة على طول السياج الفاصل، في الوقت الذي قتلت فيه القوات الإسرائيلية مسلحا فلسطينيا بالرصاص، في حادث منفصل، خلال مداهمة بالضفة الغربية المحتلة، وفق ما ذكرته وكالة رويترز.

وقال الجيش الإسرائيلي إن ضربات الطائرة المسيرة استهدفت موقعين عسكريين تابعين لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تسيطر على القطاع، في حين قصفت دبابة موقعا آخر أُطلقت منه أعيرة نارية على قوات كانت تواجه المتظاهرين.

وقالت إذاعة صوت الأقصى التابعة لحركة حماس إن شخصين أصيبا في الهجمات.

ونظم فلسطينيون في قطاع غزة احتجاجات على طول السياج الفاصل خلال الأيام الماضية، ألقى المحتجون خلالها الحجارة وعبوات ناسفة بدائية الصنع على القوات الإسرائيلية، التي ردت بالنيران الحية.

وقال الجيش الإسرائيلي إن المتظاهرين أطلقوا بالونات مشتعلة وصلت إلى أراض إسرائيلية، مما أدى إلى إشعال حرائق في مناطق قريبة من السياج الفاصل.