طائرة سعودية تهبط اضطراريا في القاهرة لهذا السبب

وكالات: اضطرت طائرة سعودية كانت متجهة إلى ألمانيا، للهبوط في مطار القاهرة الدولي، السبت، بسبب قطة ظهرت بداخل مقصورة القيادة. وذكرت مصادر ملاحية، أن سلطات مطار القاهرة، تلقت من قائد الطائرة، التابعة للخطوط الجوية السعودية، ورقم الرحلة هو 120 إخطارا يطلب فيه السماح له بالهبوط اضطراريا، من أجل

وكالات:





اضطرت طائرة سعودية كانت متجهة إلى ألمانيا، للهبوط في مطار القاهرة الدولي، السبت، بسبب قطة ظهرت بداخل مقصورة القيادة.

وذكرت مصادر ملاحية، أن سلطات مطار القاهرة، تلقت من قائد الطائرة، التابعة للخطوط الجوية السعودية، ورقم الرحلة هو 120 إخطارا يطلب فيه السماح له بالهبوط اضطراريا، من أجل إخراج قطة ظهرت بداخل مقصورة القيادة، بحسب قناة «آر تي» الروسية.

وأضافت المصادر، أن الطائرة هبطت، وتم استدعاء رجال الحماية المدنية والحجر البيطري، لإخراج القطة.

وأكد ركاب الرحلة الجوية، بأن القطة لم تكن تعود لأي من ركاب الطائرة، وأنها غير مسجلة في حمولة الشحن الخاصة بها.

وتم استكمال الرحلة الجوية للطائرة السعودية، فور إخراج الطائرة من على متنها.