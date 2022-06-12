طائرة تتبع «إير كايرو» تهبط اضطراريا في جدة بسبب عطل فني

توقفت طائرة تابعة لشركة “إير كايرو” اضطراريا في مطار جدة السعودي، بسبب عطل فني ، بعدما كانت في رحلة متجهة إلى الكويت.

وقالت الشركة إير كايرو في بيان عبر حسابها بتويتر: “يرجي العلم أنه نتيجة لعطل فني طارئ بطائرة اير كايرو رحله رقم SM405 ، والتي أقلعت اليوم الأحد الموافق 12 يونيو 2022 من مطار سوهاج بجمهورية مصر العربية في تمام الساعة 6:20 صباحا بتوقيت مصر، والمتجهة إلى مطار الكويت”.

وأوضحت أن الرحلة “كان مقررا وصولها في تمام الساعة 9:50 صباحا بتوقيت الكويت وأدى العطل إلى هبوطها اضطراريا بمطار جدة بالمملكة العربية السعودية في تمام الساعة10:00 صباحاً بتوقيت المملكة”.

وتابعت: “تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على راحة وسلامة وأمن الركاب”.

وقالت إنه تم تقديم الوجبات و المشروبات للركاب لحين توفير طائرة بديلة والتي من المقرر أن تقلع من مطار جدة في تمام الساعة 22:00 مساء بتوقيت المملكه على أن تصل الكويت في تمام الساعة 00:15 بعد منتصف ليل يوم الاثنين الموافق 13 يونيو بتوقيت الكويت.

وعلى أن تغادر رحلة العودة رقم SM406 بخط سير الكويت الى سوهاج من مطار الكويت في تمام الساعة 1:00 بعد منتصف الليل بتوقيت الكويت، وفق البيان ذاته.