«طائرة الأحلام» تنقل الجماهير لحضور مباراة مصر وغينيا بيساو ببطولة أمم أفريقيا

نظمت الشركة الوطنية “مصر للطيران” -راعي الكرة المصرية- اليوم رحلتها الثانية الخاصة إلى مطار “جاروا” بالكاميرون لنقل مشجعي المنتخب الوطني الأول لكرة القدم رحلة رقم MS3040 بأحدث طائراتها من طراز البوينج B787-9Dreamliner سعة ٣٠١ راكب والمعروفة باسم “طائرة الأحلام” لمؤازرة منتخب مصر في مباراته الثانية التي تقام مساء اليوم أمام منتخب غينيا بيساو .

ويلعب المنتخب المصري ضمن المجموعة الرابعة التى تضم نيجيريا والسودان وغينيا بيساو.

وتتمنى مصرللطيران الناقل الرسمي للمنتخب المصري التوفيق له في البطولة الأفريقية.