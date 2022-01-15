نقل وملاحة

«طائرة الأحلام» تنقل الجماهير لحضور مباراة مصر وغينيا بيساو ببطولة أمم أفريقيا

تقام مساء اليوم
دعاء محمود 2:48 م, السبت, 15 يناير 22 2:48 م, السبت, 15 يناير 22

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نظمت الشركة الوطنية “مصر للطيران” -راعي الكرة المصرية- اليوم رحلتها الثانية الخاصة إلى مطار “جاروا” بالكاميرون لنقل مشجعي المنتخب الوطني الأول لكرة القدم رحلة رقم MS3040 بأحدث طائراتها من طراز البوينج B787-9Dreamliner سعة ٣٠١ راكب والمعروفة باسم “طائرة الأحلام” لمؤازرة منتخب مصر في مباراته الثانية التي تقام مساء اليوم أمام منتخب غينيا بيساو .

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ويلعب المنتخب المصري ضمن المجموعة الرابعة التى تضم نيجيريا والسودان وغينيا بيساو.

وتتمنى مصرللطيران الناقل الرسمي للمنتخب المصري التوفيق له في البطولة الأفريقية.

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بقلم دعاء محمود

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