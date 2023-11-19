طائرات مسيَّرة روسية تهاجم كييف لليوم الثانى على التوالى

قصفت القوات الروسية العاصمة الأوكرانية كييف عدة مرات بطائرات مسيرة فى وقت مبكر من اليوم الأحد، لليلة الثانية على التوالي، في تصعيد لهجماتها على العاصمة الأوكرانية بعد توقف لعدة أسابيع، وفق ما نشرته وكالة رويترز نقلا عن الإدارة العسكرية لمدينة كييف.

وقال سيرهي بوبكو رئيس الإدارة العسكرية في كييف عبر تطبيق تيليجرام: “الطائرات المسيرة التابعة للعدو أُطلقت في مجموعات عديدة وهاجمت كييف في موجات من اتجاهات مختلفة، وفي نفس الوقت كانت تغير باستمرار من مسارها”.

وأضاف: “لهذا السبب تم إطلاق التحذيرات من الغارات الجوية عدة مرات في العاصمة”.

وأعلن سلاح الجو الأوكرانى، أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 15 إلى 20 طائرة مسيرة إيرانية الصنع من طراز شاهد في مناطق كييف وبولتافا وتشيركاسي.