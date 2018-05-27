طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف عددا من المواقع في قطاع غزة

وكالات: أغارت طائرات الاحتلال الإسرائيلي الحربية مساء اليوم السبت على عدة أهداف بجنوب قطاع غزة.وقالت مصادر فلسطينية إن طائرات الاحتلال من نوع (اف 16) قصفت موقع «عين جالوت» التابع للمقاومة الفلسطينية غربي خانيونس جنوب قطاع غزة، وموقع «الحشاشين» التابع للمقاومة الفلسطينية غرب

وكالات:

أغارت طائرات الاحتلال الإسرائيلي الحربية مساء اليوم السبت على عدة أهداف بجنوب قطاع غزة.



وقالت مصادر فلسطينية إن طائرات الاحتلال من نوع (اف 16) قصفت موقع «عين جالوت» التابع للمقاومة الفلسطينية غربي خانيونس جنوب قطاع غزة، وموقع «الحشاشين» التابع للمقاومة الفلسطينية غرب رفح، فيما لم ترد أية أنباء عن وقوع إصابات جراء عمليات القصف.

يأتي ذلك في الوقت الذي استهدفت فيه الزوارق الحربية الإسرائيلية، قوارب الصيادين قبالة شواطئ خان يونس جنوب قطاع غزة، حيث فتحت نيران رشاشاتها تجاه قوارب الصيادين قبالة شواطئ خان يونس، دون أن يبلغ عن إصابات.

يشار إلى أن الطائرات الحربية تحلق بكثافة في أجواء قطاع غزة حتى هذه اللحظة.

وكانت مصادر طبية إسرائيلية، قد أعلنت في وقت سابق اليوم السبت، عن وفاة الجندي الإسرائيلي من القوات الخاصة «المستعربين» والمعروفة إسرائيليا باسم «دوفدوفان» متأثرا بجروحه التي أصيب بها قبل يومين في مخيم الأمعري شمال رام الله وسط الضفة الغربية.

وقالت مصادر عبرية: إن الجندي رونين لوبرسكي (20 عاما) من رحوفوت توفي، متأثرا بالجروح ا��خطيرة التي أصيب بها إثر إلقاء فلسطيني حجر رخام على رأسه خلال مهمة لاعتقال فلسطينيين في المخيم.

وكان وزير الجيش الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان قد توعد بالوصول إلى من ألقى الحجر على الجندي، «ووضع اليد عليه حيا أم ميتا»، حسب قوله.

