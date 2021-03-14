لايف

«ضُبط بشهادة مريض نفسي».. المتهم بالتحرش بفتاة داخل المترو: «كنت أعدل ملابسي»

بعد تداول مقطع فيديو له أثناء القيام بفعل منافي للآداب.
أماني عوض 1:24 ص, الأثنين, 15 مارس 21 1:24 ص, الأثنين, 15 مارس 21

شارك الخبر مع أصدقائك

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على مرتكب واقعة بمحاولة التحرش بإحدى الفتيات أثناء استقلالها إحدى عربات محطة المترو، والقيام ببعض الحركات المنافية للآداب، وبرر ذلك بأنه كان يعدل ملابسه.

جاء ذلك على خلفية جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تداوله على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” بشأن مقطع فيديو يظهر خلاله أحد الأشخاص يقوم ببعض الحركات المنافية للآداب، داخل إحدى عربات مترو الأنفاق في محاولة للتحرش بإحدى الفتيات.

اقرأ أيضا  الداخلية تُنظم زيارات لدور رعاية المُسنات لتلبية احتياجاتهن (صور)

وورود بلاغ لقسم شرطة خامس المترو من عاملة بمول تجاري بمنطقة الشروق بالقاهرة، بصحبتها خطيبها موظف بشركة للتسويق العقاري، مقيم بمحافظة الجيزة.

وقررت الأولى أنه أثناء استقلال قطار المترو من محطة البحوث اتجاه محطة عدلى منصور، وأثناء مرور القطار بمحطة قباء دائرة قسم شرطة النزهة، تلاحظ لها استقلال أحد الأشخاص للقطار والجلوس أمامها، والقيام ببعض الحركات المنافية للآداب.

اقرأ أيضا  «بإسلوب النسف الحذر».. الداخلية: غلق الطريق الدائري بمنطقة كفر طهرمس تزامنا مع إزالة عقار

وأضافت أنها صورته باستخدام هاتفها المحمول وإرسال مقطع الفيديو لخطيبها، الذي نشره على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه بائع بمحل لحوم مجمدة -مقيم بالقاهرة- وبحوزته شهادة طبية تفيد بمعاناته من مرض نفسي.

وبمواجهته قرر أنه كان يقوم بتعديل ملابسه، واتخذت الإجراءات القانونية للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

ملف الكاتب أماني عوض

اقرأ أيضاً

الصحة: تسجيل 644 إصابة جديدة بفيروس كورونا و44 وفاة

المال - خاص 12:57 ص, الأثنين, 15 مارس 21

حالة الطقس اليوم الإثنين 15-3-2021 في مصر.. أمطار على القاهرة

دعاء محمود 12:00 ص, الأثنين, 15 مارس 21

أول رد من محمد رمضان على عمرو أديب ولبنى ونس‎

المال - خاص 11:12 م, الأحد, 14 مارس 21

إنشاء منصة لمجلس وزراء الصحة العرب لتبادل الخبرات وقصص النجاح بشأن كورونا

المرسي عزت 10:16 م, الأحد, 14 مارس 21

ليست هزيمته في الانتخابات.. ابنة شقيق ترامب تكشف أكثر شيء أزعجه في السنوات الـ4 الماضية

محمد عبد السند 8:20 م, الأحد, 14 مارس 21

مصر تُعرب عن خالص تعازيها في وفاة مرضى بمستشفى السلط بالأردن

المال - خاص 5:43 م, الأحد, 14 مارس 21