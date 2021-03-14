«ضُبط بشهادة مريض نفسي».. المتهم بالتحرش بفتاة داخل المترو: «كنت أعدل ملابسي»

بعد تداول مقطع فيديو له أثناء القيام بفعل منافي للآداب.

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على مرتكب واقعة بمحاولة التحرش بإحدى الفتيات أثناء استقلالها إحدى عربات محطة المترو، والقيام ببعض الحركات المنافية للآداب، وبرر ذلك بأنه كان يعدل ملابسه.

جاء ذلك على خلفية جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تداوله على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” بشأن مقطع فيديو يظهر خلاله أحد الأشخاص يقوم ببعض الحركات المنافية للآداب، داخل إحدى عربات مترو الأنفاق في محاولة للتحرش بإحدى الفتيات.

وورود بلاغ لقسم شرطة خامس المترو من عاملة بمول تجاري بمنطقة الشروق بالقاهرة، بصحبتها خطيبها موظف بشركة للتسويق العقاري، مقيم بمحافظة الجيزة.

وقررت الأولى أنه أثناء استقلال قطار المترو من محطة البحوث اتجاه محطة عدلى منصور، وأثناء مرور القطار بمحطة قباء دائرة قسم شرطة النزهة، تلاحظ لها استقلال أحد الأشخاص للقطار والجلوس أمامها، والقيام ببعض الحركات المنافية للآداب.

وأضافت أنها صورته باستخدام هاتفها المحمول وإرسال مقطع الفيديو لخطيبها، الذي نشره على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه بائع بمحل لحوم مجمدة -مقيم بالقاهرة- وبحوزته شهادة طبية تفيد بمعاناته من مرض نفسي.

وبمواجهته قرر أنه كان يقوم بتعديل ملابسه، واتخذت الإجراءات القانونية للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.