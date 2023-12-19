ضيوف شرف مسلسلات رمضان من الصف الأول : قيمة مضافة للعمل الدرامي وتسويق

تشهد مسلسلات رمضان 2024 الموسم الدرامي القادم ، ظهور نجوما من الصف الأول كضيوف شرف في بعض المسلسلات التليفزيونية لأول مرة مع نجوما معينين .

حيث تظهر النجمة أمينة خليل لأول مرة كضيف شرف في مسلسل ” الكبير قوي 8″ مع النجم أحمد مكي في رمضان القادم اخراج أحمد الجندي .

كما يظهر النجم محمد رجب كضيف شرف بمسلسل ” الحشاشين ” مع النجم كريم عبد العزيز اخراج بيتر ميمي .

خالد محمود : يمكن أن يظهر ضيف شرف باحدى المسلسلات كنوعا من المجاملة لصديقه النجم

أعرب الناقد الفني خالد محمود أن وجود ضيف شرف بعمل درامي يأتي حسب رؤية المخرج ، وهناك مسلسلات تليفزيونية يكون الدور مناسبا ومتطلبا لوجود ضيف الشرف من النجوم ومسلسلات أخرى يكسب ضيف الشرف لها ثقلا كبيرا يساهم في التسويق والتوزيع لهذا المسلسل

أضاف في حديثه ل” المال ” أنه يمكن أن يظهر ضيف شرف باحدى المسلسلات كنوعا من المجاملة لصديقه النجم ، مثلما نرى خالد النبوي مع أحمد السقا والعكس وفق” محمود ” .

أردف قائلا أن الاستعانة بضيف شرف يكون للآسباب السابقة ، وفي تلك الحالات يكون ظهوره اضافة مميزة للعمل الدرامي ، سواء كانت أمينة خليل أو محمد رجب سيكونون اضافة جيدة لمسلسلات الكبير قوي 8 وكذلك الحشاشين .

أشرف صقر : نجومية كريم عبد العزيز الكبيرة لاتحتاج لضيف شرف لتسويق مسلسلاته

من ناحيته علق المنتج الفني أشرف صقر قائلا : أن ضيف الشرف في العمل الدرامي يساعد في تسويق المسلسل والدعاية له مثل أمينة خليل كنجمة برغم أن مسلسل الكبير قوي عملا فنيا ناجحا بقوة سواء في التوزيع الداخلي والخارجي .

أردف قائلا أن محمد رجب ظهوره في مسلسل الحشاشين مع كريم عبد العزيز لأنه مناسبا له بجانب كريم ، خاصة أن نجومية الأخير كبيرة ووجود ضيف شرف معه في مسلسله سيكون بهدف تقديم دور معين في المسلسل وليس بهدف التوزيع وتسويق العمل لنجومية كريم عبد العزيز الكبيرة التي لاتحتاج لضيف شرف للمساهمة في تسويق مسلسلاته .

ولفت أيضا الى أن ضيوف الشرف يكسبون الأعمال الدرامية بصورة جيدة ، خاصة حينما يكون نجما كبيرا ويحققون مشاهدة لدى الجمهور في هذه المسلسلات مثلما شاهدنا السنين الأخيرة ، ظهور ضيوف شرف من النجوم الكبار في مسلسلات تليفزيونية كثيرة وحققت مشاهدهم القليلة نسب مشاهدة مرتفعة .

دعاء حلمي :تواجد ضيف شرف بالعمل الدرامي يعطي قيمة مضافة للمسلسل

وأوضحت الناقدة دعاء حلمي أن ضيوف الشرف عبارة عن ظاهرة موجودة منذ سنوات بالدراما المصرية ، لكن يكونون اضافة كبيرة للأعمال الدرامية التي يظهرون فيها في موسم دراما رمضان كل عام .

وترى أن مسلسل الكبير قوي تم استنزافه دراميا السنين الماضية ولن يوجد شيئا جديدا يقدم فيه رمضان القادم ،لذلك الاستعانة بضيوف شرف في المسلسل مثل أمينة خليل كأحدى النجمات سيظهر العمل بروح جديدة للمشاهدين .

نوهت أن تواجد ضيف شرف بالعمل الدرامي يعطي قيمة مضافة للمسلسل وبالتالي يساهم في تسويق العمل الفني بدرجة كبيرة ، لافتة الى أنه كلما كان ضيف الشرف من نجوم الصف الأول مثل أمينة خليل وغيرهم سيزيد من نسب مشاهدة المسلسل .