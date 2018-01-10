ثقافة وفنون

ضيوف اللقاء الفكري بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

علي راشد استقرت إدارة معرض الكتاب حتى الآن على 12 لقاء فكريا من بين 13 من المقرر أن تكون على هامش فعاليات المعرض، المقرر إقامته من 27 يناير الحالى حتى 10 فبراير المقبل. واللقاءات يوضحها الجدول التالي: الضيف مدير اللق