ضيوف اللقاء الفكري بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

علي راشد
استقرت إدارة معرض الكتاب حتى الآن على 12 لقاء فكريا من بين 13 من المقرر أن تكون على هامش فعاليات المعرض، المقرر إقامته من 27 يناير الحالى حتى 10 فبراير المقبل.
واللقاءات يوضحها الجدول التالي:
الضيف
مدير اللقاء
عز الدين ميهوبي (وزير الثقافة الجزائري)
حلمي النمنم (وزير الثقافة المصري)
محمد عبد الرحمن
الكابتن محمود الخطيب
شريف فؤاد
علي بن مخلوف (المغرب)
د. أنور مغيث
محمد فايق
محمد الشافعي
د. مصطفى الفقي
دينا قنديل
صلاح الدين بوجاه (تونس)
محمود شرف
أحمد مصطفى (فنان تشكيلي)
وائل السمري
أحمد عبد المعطي حجازي
خالد منصور
د. أحمد خالد توفيق
ريهام منيب
د. مايا مرسي
لم يستقر عليه
الكاتب جوليو تشيبوللوني (إيطاليا)
د. محمود الشيخ، ترجمة د. حسين محمود
السفير نبيل فهمي
ريهام إبراهيم