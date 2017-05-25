ضيوف الشرف والوجوه الجديدة بمسلسلات النهار فى رمضان

علي حميدة مغني “لولاكي” فى “ريح المدام”.. وعمرو واكد فى “الحرباية”

حفيد كمال الشناوى يشارك فى “ظل الرئيس”.. ونجل مصطفى قمر في “طاقة نور”



محمد فتحى

تُنافس شبكة تليفزيون النهار بخمسة أعمال درامية خلال شهر رمضان المبارك، وهى: “ريّح المدام”، “الحرباية”، “ظل الرئيس”، “طاقة القدر”، و”طاقة نور”.

ومن المنتظر أن يشهد عرض هذه المسلسلات عددٌ من ضيوف الشرف، أو الوجوه الفنية الصاعدة، فعلى سبيل المثال يشهد مسلسل “ريح المدام” الذى يقوم ببطولته أكرم حسني وأحمد فهمي ومي عمر، ظهور المطرب علي حميدة، مغني أغنية “لولاكي” الشهيرة، والإعلامية دانا حمدان شقيقة كل من مي سليم وميس حمدان، وكريم فهمى شقيق أحمد فهمى بطل العمل، وأحمد فتحي الذي كانت بدايته مع الثلاثي أحمد فهمي وهشام ماجد وشيكو، كضيوف شرف.

أما مسلسل “طاقة نور” فانضم محمد محمود عبد العزيز مؤخرًا لفريق عمل المسلسل، ومن المنتظر أن يظهر في الحلقات الأخيرة منه، لحلّ لغزه، وكذلك المغربية جيهان خليل نجمة أراب كاستنج، والتونسية فاطمة الناصر، التي تعرَّض حسابها على “فيسبوك” لاختراقٍ منذ عدة أيام كتهديد لها، على مشاركتها في مسلسل “غرابيب سود”.

كما يظهر الفنان عمرو واكد كضيف شرف في مسلسل “الحرباية” مع الفنانة هيفاء وهبي، بعد غيابه عن الدراما منذ دوره في “الزوجة الثانية” في 2014.

ويظهر الفنان محمود الجندى كضيف شرف فى مسلسل “ظل الرئيس”، كما تستعين مجموعة “فنون مصر”، بأبطالها الشباب الذين لمعوا في مسلسلها الأخير “الأب الروحي”، مرة أخرى في مسلسل “ظل الرئيس”.



