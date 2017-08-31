ضيوف الرحمن يبدءون النفرة من عرفة

سكاي نيوز عربية بدأ مليونان من حجاج بيت الله الحرام، مع غروب شمس الخميس، النفرة من عرفات ليتوجهوا بعد ذلك إلى مزدلفة ويقضوا ليلتهم استعدادًا ليوم النحر أول أيام عيد الأضحى المبارك. وأحيا الحجاج ركن الحج الأعظم على صعيد عرفة، ورغم العدد الهائل للحجاج الوافدين إلى عرفات، فقد اتسم توافدهم إلى المسج

سكاي نيوز عربية

بدأ مليونان من حجاج بيت الله الحرام، مع غروب شمس الخميس، النفرة من عرفات ليتوجهوا بعد ذلك إلى مزدلفة ويقضوا ليلتهم استعدادًا ليوم النحر أول أيام عيد الأضحى المبارك.





وأحيا الحجاج ركن الحج الأعظم على صعيد عرفة، ورغم العدد الهائل للحجاج الوافدين إلى عرفات، فقد اتسم توافدهم إلى المسجد بالانسيابية.

وعزّزت قوات تأمين الحج إجراءاتها الأمنية والتنظيمية، وشُوهدت طائرات مروحية تقوم بدوريات جوية؛ للاطمئنان على سهولة تحرك الحجيج.

كما أسهم رذاذ الماء الذي ألقته مضخات فوق أعمدة على طول الطرق، في التخفيف من وطأة درجة الحرارة المرتفعة خاصة وقت الظهيرة.

وحضر الصلاة وخطبتها، الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، ومفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ.

وألقى المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ سعد بن ناصر الشثري الخطبة.