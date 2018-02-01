ضيف الشرف تناقش سياسة النشر في الجزائر

علي راشداستضافت قاعة "ضيف الشرف"، أمس، ندوة بعنوان "سياسة النشر في الجزائر"، شارك فيها الكاتب والقاص جمال فوغالي، مدير دائرة الكتاب والمطالعة العمومية بوزارة الثقافة الجزائرية، وأدار الندوة الدكتور جمال شعلال، منسق البرنامج الثقافي الجزائري.تحدث فوغالي عن قوانين وآليات الدعم والنشر في الجزائر، م

علي راشد



استضافت قاعة “ضيف الشرف”، أمس، ندوة بعنوان “سياسة النشر في الجزائر”، شارك فيها الكاتب والقاص جمال فوغالي، مدير دائرة الكتاب والمطالعة العمومية بوزارة الثقافة الجزائرية، وأدار الندوة الدكتور جمال شعلال، منسق البرنامج الثقافي الجزائري.

تحدث فوغالي عن قوانين وآليات الدعم والنشر في الجزائر، مشيرًا إلى أنه بعد الاستقلال كان العمل على حضور الكتاب والثقافة بشكل كبير، ودعمت مديرية الكتاب للمطالعة العمومية جميع الكتاب بلا استثناء، واختصت نيابتها بدعم الكتاب والنشر، فيما تتكفل وزارة الثقافة بدفع تكلفة نشر الكتب وتوزيعها، والتي قد يصل عددها إلى 2000 نسخة.

وتابع فوغالي أن عدد دور النشر الجزائرية كان 10 من قبل، أما الآن فهي تتعدى 500 دار نشر، وهناك مكتبات وملحقات لها تقدم العديد من الكتب التي تتناول التراث والإبداع والشعر وغيرها.

وقال إن هناك لجانًا للقراءة بالأدباء والكتاب النقاد الذين يجيدون العربية والفرنسية والأمازيغية، وهي تعني بقراءة الكتاب ونقده، قبل نشره حتى يكون له تأثير بعد نشره.

وقال د. جمال شعلال إن الصناعة الثقافية يجب أن تكون حرة، ولكن هناك مدرسة أخرى تطالب بضرورة تدخل الدولة.

وأوضح فوغالي أن دور النشر التي تحدث عنها دور خاصة، أي حرة، ومع ذلك فالدولة تساعد على دعم الكتاب من خلال تلك الدور، وهناك معارض في ولايات الجزائر المختلفة.

وأكد فوغالي أن اقتصاد الجزائر يعتمد بشكل كبير على البترول والغاز، ولكن الدولةالتفتت إلى جعل الكتاب أداة ثقافية واقتصادية.

ولفت فوغالي إلى أن الاستدمار (نسبة إلى الدمار الذي لحق بالجزائر) وليس الاستعمار الفرنسي هو الذي دمر الهوية والشخصية الجزائرية، وأوضح أن هناك اعتقادًا خاطئًا بأن الجزائر لا تتقن العربية، وهذا غير صحيح، فقد كان الكاتب الجزائري مالك حداد يكتب بالفرنسية حتى الاستقلال، وحينها توقف عن الكتابة بالفرنسية، وقال إنها كانت منفاه.

وذكر شعلال أن الجزائر بلد مفتوح جدًا ثقافيًا، وأن صالون الكتاب في الجزائر، أو ما نسميه هنا بمعرض الكتاب، يشهد حضورًا عربيًا كبيرًا كما يشهد حضورًا غربيًا، وأن هذا المعرض يزوره سنويًا 500 ألف طفل، وأنه لا يختلف كثيرًا عن معرض الكتاب في مصر.

وأكد فوغالي أن قانون الكتاب في الجزائر يهتم بالكتاب الورقي والكتاب الإلكتروني، حيث إن المشرع القانوني في الجزائر عرف أنه في قلب التكنولوجيا وتم إصدار قانون للكتاب الذي يتم تداوله بسرعة، وأكد أن الجزائر تستعيد هويتها الثقافية من خلال العودة إلى المنبت الأول وهي اللغة الأمازيغية، بالإضافة إلى اللغة العربية، مؤكدا أن تلك هي الحصانة والحماية.

وأوضح فوغالي أن الذي حصل على الجائزة الأولى في مسابقة “تحدي القراءة” التي تقيمها دولة الإمارات العربية المتحدة هو طفل جزائري من مدينة قسنطينة، وكانت الكتب التي قرأها باللغة العربية.