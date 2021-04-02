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ضياء رشوان يفوز بمقعد نقيب الصحفيين

للمرة الثانية على التوالي والثالثة في تاريخه
المال - خاص 10:03 م, الجمعة, 2 أبريل 21 10:03 م, الجمعة, 2 أبريل 21

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كشفت عمليات الفرز في انتخابات نقابة الصحفيين، فوز ضياء رشوان في المنافسة على مقعد النقيب عن أقرب منافسيه رفعت رشاد، للمرة الثانية على التوالي والثالثة في تاريخه.

وقال خالد ميري رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، إن عمليات الفرز تمت داخل اللجان الفرعية البالغ عددها 33 لجنة وذلك تحت إشراف قضائي كامل.

وكان المؤشرات الأولية تشير إلى حصول ضياء رشوان على 2110 أصوات، أما رفعت رشاد فحصل على 1618 صوتا من إجمالي الأصوات.

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وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين، برئاسة خالد ميري وكيل النقابة، قد أعلنت عن غلق باب الترشيح بانتخابات التجديد النصفي على مقعد النقيب و6 من أعضاء المجلس الساعة 8 مساءً، وبدأت عملية الفرز بـ32 لجنة انتخابية من قبل قضاة هيئة قضايا الدولة.

يذكر أن الجمعية العمومية اكتملت بتسجيل 2434 عضوًا للتصويت بالانتخابات، وكان من حق باقي الأعضاء الذين لم يسجلوا قبل انعقاد الجمعية العمومية التصويت مباشرة مع فتح باب الانتخاب.

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وينص قانون نقابة الصحفيين المصريين على أن تعقد الجمعية العمومية في الجمعة الأولى من شهر مارس كل عام لإقرار الميزانية، ويسجل في كشوف حضور الجمعية العمومية الأعضاء المسجلون بجدول المشتغلين والمسددون لاشتراكات النقابة.

سلوى عثمان – رحاب صبحي

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بقلم المال - خاص

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