ضياء رشوان: تأخرنا فى حجب المواقع المحرضة ..وفرنسا فعلت ذلك منذ عام

أحمد الدسوقى قال ضياء رشوان عضو الهيئة الوطنية للصحافة، إن مصر تأخرت كثيرًا فى حجب المواقع الإلكترونية المحرضة، مشيرا إلى أن دولة فرنسا فعلت ذلك منذ عام. وتولى رشوان منصب نقيب الصحفيين، والمنوط به الدفاع عن حرية الصحافة والصحفيين، في انتخابات 2013 بعد فوزه على النقيب الحالي عبدالمحسن سلامة. وقال



أحمد الدسوقى

قال ضياء رشوان عضو الهيئة الوطنية للصحافة، إن مصر تأخرت كثيرًا فى حجب المواقع الإلكترونية المحرضة، مشيرا إلى أن دولة فرنسا فعلت ذلك منذ عام.

وتولى رشوان منصب نقيب الصحفيين، والمنوط به الدفاع عن حرية الصحافة والصحفيين، في انتخابات 2013 بعد فوزه على النقيب الحالي عبدالمحسن سلامة.

وقالت صحفيتا البورصة وديلي نيوز إنهما تقدمتا بمذكرة، أمس الأحد، لكل من نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للإعلام، بشأن حجب الموقعين الإلكترونيين التابعين للصحيفتين المرخصتين من المجلس الأعلى للصحافة، واللتين تعملان وفقا للقانون.

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج ما وراء الحدث، مع الإعلامية لميس الحديدى على قناة سى بى سى إكسترا، أنه لا يوجد تنظيم لتأسيس المواقع الالكترونية فى مصر، مؤكدا انه لا يمكن وقف الصحف الورقية وفقا للقانون.

وكانت السلطات المصرية قد حجبت عددا من المواقع الإلكترونية المصرية والقطرية لتضمنها محتوى “يدعم الإرهاب والتطرف ويتعمد نشر الأكاذيب”، وشمل القرار 21 موقعا، أبرزها المواقع الإلكترونية لقناة الجزيرة ووكالة الأنباء القطرية وصحف الشرق والعرب والراية والوطن القطرية، فضلا عن عدد من المواقع المصرية، مثل بوابة القاهرة ومدى مصر.