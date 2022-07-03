ضياء رشوان: بدء الحوار الوطني الثلاثاء بجلسة مجلس الأمناء

يبدأ الحوار الوطني الثلاثاء المقبل بجلسة مجلس الأمناء وفق ذكره المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان .

جاء ذلك بحسب ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط.

ووجه ضياء رشوان الدعوة لأعضاء مجلس أمناء الحوار الذي يعكس تشكيله القوى السياسية والنقابية والأطراف المشاركة في الحوار، لعقد جلسته الأولى بعد غد الثلاثاء في تمام الساعة الواحدة ظهراً، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.

وقال إن ذلك وفاءً بما سبق إعلانه بأن أولى جلسات الحوار ستبدأ خلال الأسبوع الأول من يوليو الجاري.



وأوضح المنسق العام للحوار الوطني أن انعقاد مجلس الأمناء هو البداية الرسمية لأعمال وفعاليات الحوار الوطني، والتي سينظر مجلس الأمناء خلال جلسته الأولى في تفاصيلها ومواعيدها ويتخذ القرارات اللازمة بشأنها، ويعلنها للرأي العام ليتيح له التفاعل مع الحوار والمشاركة فيه بمختلف الوسائل المباشرة والإلكترونية.



وأضاف رشوان أنه تأكيدا لحق الرأي العام في المعرفة والمتابعة الفورية والشفافة لمجريات الحوار، سيتم عقد مؤتمر صحفي لوسائل الصحافة والإعلام المصرية والأجنبية، عقب انتهاء اجتماع مجلس الأمناء، لإعلان ما تم فيه، وأن هذا الحق في المعرفة والمتابعة الفورية والشفافة سيكون مكفولاً للرأي العام طوال مجريات وفعاليات الحوار.