ضياء السيد: الأهلي سيتأهل على حساب الاتحاد المنستيري والزمالك تعاقد مع احتياجاته الفنية

تحدث ضياء السيد، مدرب المنتخب الأسبق، عن صفقات الأهلي والزمالك التي أبرمت خلال موسم الانتقالات الصيفية، والمنتظر مشاركاتها في المواجهات المرتقبة بدوري أبطال إفريقيا، إضافة للموسم الجديد من بطولة الدوري المصري.

وأوضح ضياء السيد، خلال تصريحات خاصة مع «المال» أن الأهلي والزمالك لم يبالغوا في تعاقداتهم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، مُبينًا أن كل نادٕ كان حريصًا على التعاقد مع اللاعبين الذي يحتاجهم فقط، ووفقًا لاحتياجات ونواقص الفريق الفنية.

وأضاف: الزمالك سيجد صعوبات في الموسم المقبل لأن المنافسين لن يمروا بنفس ظروف الموسم الماضي، وبالتالي المهمة ستكون صعبة على الجميع.

وتابع ضياء السيد: تكتيم كولر على تدريبات الأهلي شيء جيد جدًا، انطباعي عن كولر إيجابي من الواضح إنه مدرب منضبط ومنظم داخل وخارج الملعب.

وواصل حديثه: لدي إيمان بأن الأهلي سيتأهل إلى دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا على حساب الاتحاد المنستيري، الأهلي مر بظروف صعبة في الموسم الماضي، ويتخذه اللاعبين دافع لتغيير الصورة التي تركوها بعد موسم صفري، عند الجماهير.