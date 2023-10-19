ضياء الدين داوود: نرفض تهجير الفلسطينيين ونؤيد القيادة السياسية في حماية الأمن القومي المصري

أكد النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب ، رفضه لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم إلى سيناء أو حتى صحراء النقب، معلنا تأييده للقيادة السياسية في حماية الأمن القومي ومساندة القضية الفلسطينية .

وشدد عضو مجلس النواب خلال الجلسة العامة الطارئة لمجلس النواب ، اليوم الخميس على ضرورة الانسحاب من اتفاق العلا.

قال: “نحن كبرلمان مصري أقلية وأكثرية ضد التهجير بكافة أشكاله إلى سيناء أو صحراء النقب”، مضيفا أن مصر واحدة والأمة العربية يجب أن تكون في هذا التوقيت رافضة بقرارات يفهمها الغرب الذي يتملك الحكومات هي الأسوأ والتي انهارت فيها قيم حقوق الإنسان والاتفاقيات والمقررات الدولية وسقطت في الوحل جميعا.

وأشار إلى أن النظام الأمريكي الحالي هو النسخة الأردأ في آخر 100 عاما، قائلا: “يبدلون الاتفاقيات والصفقات كما يبدلون أحذيتهم”، متابعا: “ولا نقبل أن نكون أحذية أمام هذه الكيانات”.

وأعلن رفض وصف المقاومة الفلسطينينة بالإرهاب، قائلا: “المقاومة الفلسطينية، أشبه بما فعلته مصر في حرب الاستنزاف، والتي لم يكن إرهابا، لأن المقاومة جزء من عدالة أي قضية”.