ضوابط مشددة وتنسيق بين شركات السياحة والطيران لاستمرار سهولة سفر وعودة المعتمرين

أكدت لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة أن الضوابط المنظمة للموسم هذا العام تضمنت عدة نقاط مهمة تتعلق بعمل شركات الطيران كافة بالعمرة، وأشادت اللجنة بالتعاون الكبير من تلك الشركات منذ بداية الموسم وحتى الآن مما ساهم في تحقيق النجاح والتميز.

وأضافت اللجنة أن ضوابط العمرة تضم شرحا لآليات عمل شركات الطيران في نقل المعتمرين، بما يضمن الالتزام الكامل بمواعيد السفر وحفظ حقوق المسافرين في جميع الأحوال.

وتابعت أن الضوابط أكدت كذلك علي اتساق عمليات شركات الطيران الخاصة مع باقي المنظومة من شركات الطيران الرسمية بكل من مصر والسعودية ومع شركات السياحة، وفق الضوابط والآليات التي أقرها قانون البوابة المصرية للعمرة.

وأشارت اللجنة إلى أن من بين تلك الضوابط ضرورة وجود الباركود التعريفي الصادر من البوابة المصرية للعمرة حتى تكتمل الإجراءات القانونية التي تمكن المعتمر من السفر عن طريق شركات الطيران.

وأوضحت أن الحصول على الكود التعريفي يعني صحة التأشيرة وسلامة إجراءات السفر والتعاقد مع شركة سياحة معتمدة، وجميعها من مهام البوابة المصرية للعمرة التي تتم في سهولة ويسر منذ بداية الموسم .

وأوضحت لجنة السياحة الدينية بالغرفة أن من بين ما تضمنته الضوابط أحقية شركة السياحة للتعاقد مع شركة الطيران الخاصة بشرط تقديم الأخيرة خطاب ضمان لصالح شركات السياحة طوال الموسم بقيمة 2 مليون جنيه، وكذلك إقرار وتعهد منها بمسؤوليتها القانونية أمام وزارة السياحة والآثار في حالة حدوث أي إخلال أو تأخير أو تأجيل أو إلغاء رحلة الشركة السياحية.

وتلتزم شركة الطيران برد قيمة تذكرة السفر للمعتمر في خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ تأخير او إلغاء الرحلة، كما تتحمل جميع النفقات المترتبة على عملية الإخلال في حالة تجاوزها قيمة خطاب الضمان المشار إليه بواقع 2 مليون جنيه.

وتلتزم شركة الطيران الخاصة كذلك بمطابقة بيانات المعتمر مع البيانات المسجلة على بوابة العمرة وتصدر التذاكر من خلال الأسماء المدرجة على البوابة فقط، وذلك قبل مغادرة المعتمر لمنافذ الجمهورية عن طريق التبويب الفرعي للبوابة المصرية للعمرة.

وأيضا تلتزم الشركات السياحية بإبرام تعاقد مع الشركات التي تتعامل معها وفق الإجراءات المتبعة عالميا بالنسبة للنقل الجوي، من حيث الإجراءات واجبة الاتباع في حالة تأخر إقلاع الطائرة في المواعيد المحددة لها، وكذلك الإجراءات الخاصة بإلغاء التذكرة أو استبدالها، أو ضياع حقائب السفر.

من جانبها، تواصل شركات الطيران مد جسرها الجوي لنقل المعتمرين المصريين للأراضي المقدسة بالمملكة العربية السعودية، فيما تكثف لجان وزارة السياحة والآثار من تواجدها بالتعاون مع شرطة الجوازات في جميع المطارات لمتابعة سفر المعتمرين والتأكد سلامة وقانونية إجراءات العمرة وبما يضمن حقوق المعتمر ويحفظ أمواله.