ضوابط جديدة للسفر من مصر إلى الأردن (مستند)

وضعت المملكة العربية الأردنية الهاشمية ضوابط جديدة للسفر إليها، وذلك وفقا لما أفادت به شركات السياحة العاملة في هذا النشاط.

وفي هذا الصدد أصدرت شركة ترافيل مول للسياحة وكيل عام الخطوط الأردنية للطيران والإسكندرية للطيران، منشورا تم تعميمه على شركات السياحة، بأن تخطر تلك الشركات الركاب المتجهين الى المملكة الأدرنية بالضوابط الجديدة التي أقرتها الحكومة الأردنية بخصوص شروط الدخول الى أراضيها لركاب سياحة العبور والتي يجب التنبيه على الركاب باتباعها قبل السفر إلى الأردن، وإلا سيتم منع أي راكب لا تنطبق عليه هذه الشروط من السفر على متن الرحلات المتجهه من مصر إلى مطارات عمان والعقبة.

وتتركز تلك الضوابط في استمرار العمل بنظام سياحة العبور وفق ضوابط جديدة.

وأكدت على أنه ابتداء من منتصف سبتمبر الجاري، لا يسمح بدخول الأردن بنظام سياحة العبور الا لحاملي الإقامات السارية بالمملكة العربية السعودية حتى تاريخ خروجه من الاردن ولا يسمح بخلاف ذلك.

ويجب على المسافرين ان يكون معهم حجز لفندق معتمد من هيئة السياحة الاردنية وذلك عن طريق شركات السياحة الاردنية فقط والتي تتعهد باستقبالكم لديها وانهاء اجراءات الدخول للاردن .

كما يجب على المسافرين ان يكون معهم تذكرة طيران مؤكدة من الاردن الى السعودية بعد قضائه لفترة اقامة بالاردن.