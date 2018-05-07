ضوابط جديدة لاستيراد مخلفات البلاستيك والمطاط

■ قابيل: الهدف تلبية احتياجات الصناعة المحلية ■ أبو المكارم: يخفض تكلفة الخامات %30 ويدعم القدرة التنافسية محمد ريحان ولفت إلى أن القرار يسمح باستيراد صنف خردة ومخلفات البلاستيك والمطاط الواردة للبلاد بكل أشكالها وصورها القابلة لإعادة التدوير، بشرط أن تكون مصحوبة بشهادة فح



■ قابيل: الهدف تلبية احتياجات الصناعة المحلية

■ أبو المكارم: يخفض تكلفة الخامات %30 ويدعم القدرة التنافسية

محمد ريحان



ولفت إلى أن القرار يسمح باستيراد صنف خردة ومخلفات البلاستيك والمطاط الواردة للبلاد بكل أشكالها وصورها القابلة لإعادة التدوير، بشرط أن تكون مصحوبة بشهادة فحص وتحليل صادر من معمل معتمد دوليًا، تفيد بأن الصنف الوارد لا يحتوى على أى من الملوثات أو المكونات المدرجة بالملحق الأول من اتفاقية «بازل» بمستوى يكسبه صفة من صفات الخطورة الواردة بملحق الاتفاقية من حيث «السمية- القابلية للاشتعال- التفاعلية (النشاطية) – التآكل» بمستويات تتجاوز المستويات المسموح بها أو بتركيز يكفى لإظهار إحدى هذه الصفات، مشيرا إلى إمكانية الاسترشاد بالطرق والمعايير الواردة فى إصدار وكالة حماية البيئة الأمريكية «usepa» (رقم 846 sw، والخاصة بفحص وتحليل المخلفات الخطرة، فيما عدا مخلفات الإطارات الهوائية السليمة أو التى بها عيوب والموجهة إلى عمليات تؤدى إلى إعادة استخدامها للغرض نفسه.

وأوضح أن القرار نص أيضا على أن استيراد هذه المنتجات يقتصر على المصانع المرخص لها، من الهيئة العامة للتنمية الصناعية بمزاولة نشاط إعادة تدويرها ولا يسمح باستخدامها كوقود بديل، إلا للمنشآت المصرح لها بذلك، والحاصلة على موافقة كل من جهاز شئون البيئة والهيئة العامة للتنمية الصناعية.

وأكد «قابيل» أن القرار حدد أيضا اشتراطات استيراد البلاستيك والمطاط (المعاد تدويره )

وأشار القرار إلى أن البلاستيك لا يعد من المخلفات الخطرة، ما لم يحتو على إحدى صفات الخطورة (السمية، القابلية للاشتعال، التفاعلية، النشاطية، التآكل)، ويستلزم دخوله البلاد أن يكون مصحوبا بشهادة فحص وتحليل صادر من معمل معتمد دوليًا، تفيد بأن الصنف الوارد لا يحتوى على إحدى صفات الخطورة، وأن يكون مصحوبا بصحيفة السلامة والأمان «MSDS»، ومصنف طبقًا للنظام العالمى الموحد لتصنيف الكيماويات والمواد الخطرة «GHS».

وقال المهندس خالد أبو المكارم، رئيس شعبة صناعة البلاستيك والمطاط باتحاد الصناعات، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، إن هذه الضوابط جيدة وتدعم الصناعة المحلية خلال الوقت الحالى، وستعمل على خفض التكلفة الإنتاجية الخاصة بالخامات بنحو %30، مما يدعم القدرة التنافسية للمنتجات المحلية.

وأوضح أن فتح باب استيراد مخلفات البلاستيك كان مطلبا للشعبة، واستجابت لنا الوزارة، لافتا إلى أن القرار لم يجعل الاستيراد عشوائيا، لكن منح الفرصة للمصانع المرخصة فقط وليس التجار وكذلك اشترط وجود شهادات فحص وتحليل صادرة من جهات دولية معتمدة لضمان عدم احتواء المخلفات على أى ملوثات.

وأضاف أن من بين الجوانب المهمة للقرار أنه اعتبر مخلفات البلاستيك ليست من المخلفات الخطرة.

وكان رئيس شعبة البلاستيك، قد أكد فى تصريحات سابقة زيادة الاستثمار المباشر فى صناعة البلاستيك العام الماضى بنحو %16، وزيادة الإنتاج المحلى من منتجات البلاستيك بنسبة %30 عن عام 2016 الذى بلغت فيه نحو 120 مليار جنيه.

وأرجع ذلك إلى زيادة الطاقات الإنتاجية لتصل إلى أكثر من %85، نتيجة قرارات ضبط الاستيراد والتى ساهمت فى ترشيد استيراد منتجات البلاستيك، وكذلك ارتفاع سعر الدولار بعد قرار تحرير سعر الصرف، ومن ثم ارتفاع تكلفة الاستيراد، مما فتح الباب أمام المصانع المحلية لتلبية احتياجات السوق.

أصدر المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، قرارًا بوضع ضوابط جديدة لاستيراد خردة ومخلفات البلاستيك والمطاط، ويستهدف القرار تنظيم عمليات الاستيراد الخاصة بتلك المنتجات، بما يسهم فى تلبية احتياجات الصناعة المحلية.

وقال إنه تم التنسيق مع وزارة البيئة فى إعداد القرار، والذى يتم بموجبه حذف صنف خردة ومخلفات البلاستيك والمطاط المستوردة من قائمة النفايات الخطرة المحظور استيرادها، وكذلك القوائم المرتبطة بها.