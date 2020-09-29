ضوابط جديدة لارسال واستقبال الطرود البريدية

تعلن الهيئة القومية للبريد بدءاً من اليوم عن حظر تداول “الأموال والشيكات والأدوات القابلة للتداول” داخل الطرود والبعائث البريدية سواء في حالة الارسال او الاستقبال وذلك طبقاً للقرار الوزاري رقم 749 لسنة 2020 بشأن امتثال الهيئة القومية للبريد الكامل للتشريعات الوطنية الخاصة بمكافحة جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب.

ومن جانبه قال الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للبريد أن قرار حظر تداول “الأموال والشيكات والأدوات القابلة للتداول” عبر الطرود والبعائث البريدية اجراء تنظيمي يهدف الى الامتثال للتشريعات الوطنية الخاصة بمكافحة جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب وينظم عمليه ارسال واستقبال الطرود والبعائث البريدية