ضوابط العمرة.. 2 مليون جنيه تأمين شركات السياحة في الموسم الجديد (مستند)

نصت الضوابط والقواعد المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة للموسم الجديد 1444 هجرية، والتى حصلت “المال” على نسخة منها، على ضرورة سداد شركات السياحة مبلغ تأميني مؤقت بقيمة 2 مليون جنيه على أن يتم حسابه واسترداده وفقًا للآتي..

100 ألف جنيه لصالح وزارة السياحة والآثار من خلال وسائل الدفع غير النقدي، ومليون و900 ألف جنيه لصالح غرفة الشركات السياحية بموجب شيك يحرره ويوقعه الممثل القانوني نفسه لشركات السياحة.

ويجوز للشركة استرداد مبلغ التأمين المشار إليه أو المتبقي منه بعد خصم ما يكون رد للمعتمر من مبالغ نتيجة الإخلال ببرنامج رحلة العمرة، وذلك في نهاية الموسم أو توقفه بشرط عدم وجود شكوي ذات صلة بمبلغ برنامج العمرة إلى الوزارة.

وتضمنت الضوابط، ضرورة التزام شركات السياحة بالضوابط الصحية، وتقديم الإقرارات والشهادات الخاصة بالمعتمرين، وفقا للضوابط المصرية والسعودية، والتأكد من حصول المواطن الراغب في أداء العمرة على جرعات اللقاح اللازمة.

وحذرت الضوابط من تحصيل قيمة برنامج العمرة بأي عملة بخلاف الجنيه المصري، وعدم تفويج المعتمرين إلى موانئ السفر قبل الميعاد المحدد مسبقًا للرحلة.

ونوهت الضوابط بضرورة تسجيل بيانات الرحلة على البوابة المصرية للعمرة، وتحميل العقد المبرم بين المعتمر والشرمة إلكترونياً علي البوابة، كما يكون نقل المعتمرين بواسطة الشركات الناقلة المعتمدة من السلطات المختصة.

وأكدت الضوابط أنه لا يجوز التنازل عن حجوزات الطيران فيما بين شركات السياحة وبعضها البعض، ويجوز لأي شركة تم إيقاف الوكيل السعودي المتعاقدة معه التضامن مع أي شركة سياحية أخري لديها وكالة.

وتضمنت الضوابط فيما يخص المشرف المرافق للمعتمرين، أن يكون مقيدا بالسجل الإلكتروني بالشركة ومضى على تسجيله بالشركة 3 أشهر بصفته موظف سياحة دينية، ويجوز تقليص المدة إلى شهر حال وجود سابقة خبرة لدى المشرف لا تقل عن 5 سنوات في السياحة الدينية، أو أن يكون حاصلا على الدورة التدريبية الخاصة بالمشرفين في هذا الشأن.

كما يجب أن يكون سبق مرافقته لمجموعة معتمرين بوصفه مشرفا لرحلة العمرة، ويستثنى من ذلك الشركات التي سجلت مشرفيها عقب القواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة للموسم الماضي، ولم يسبق لهم السفر كمشرفين لرحلة العمرة.

يشار إلى أن وزير السياحة والآثار أحمد عيسى، اعتمد الضوابط والقواعد المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1444 هجرية، وذلك عقب قيام اللجنة العليا للعمرة والحج بالانتهاء منها، إذ أنه من المقرر أن تبدأ رحلات العمرة لهذا الموسم في أكتوبر المقبل وفقاً لقرار مجلس الوزراء في اجتماعه يوم الخميس 4 أغسطس الجاري.

وتضمنت الضوابط قواعد وإجراءات عامة واشتراطات خاصة بالمعتمرين قبل أداء مناسك العمرة وبعدها، وتلك الخاصة بالشركات السياحية المنفذة لرحلات العمرة، وكذلك القواعد والإجراءات الخاصة بالإقامة بمكة المكرمة والمدينة المنورة.