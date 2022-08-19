ضوابط العمرة.. أقصى مسافة لتسكين المعتمرين 3 آلاف متر من الحرم (مستند)

اشترطت الضوابط المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة للموسم الجديد 1444 هجرية، فيما يخص قواعد الإقامة بمكة المكرمة والمدينة المنورة، ألا يزيد بُعد المسافة المصرح بها للسكن عن الحرم بمكة المكرمة على 3 آلاف متر، ويكون تحديد المسافة بواسطة برنامج Google Earth، وفي حال زيادة المسافة على 1250 متر يشترط توفير شاتل باص أو جولف كار لنقل المعتمرين من وإلى الحرم.

وتضمنت الضوابط التى حصلت “المال” على نسخة منها، والصادرة عن وزارة السياحة والآثار، أن يكون السكن المحدد ببرنامج العمرة مُفعلاً من قبل السلطات السعودية، وتم تفعليه أو مطابقته من قبل بعثة الوزارة بالأراضي السعودية، ويكون حجز شركة السياحة للسكن من خلال بوابة العمرة المصرية فقط لضمان توافر السكن المحجوز.

وتلتزم شركات السياحة وفقًا للضوابط، بالتسكين المحدد ببرنامج العمرة المدرج من قبلها على البوابة وفي حال إخلال الوكيل السعودي بهذا الإلتزام يتعين على شركة السياحة إخطار لجان الوزارة بالأراضي السعودية عن طريق البوابة من خلال نظام الاستغاثة SOS أو الحضور لمقر البعثة أو البريد الإلكتروني أو عن طريق تطبيق الواتس آب.

ضوابط العمرة

هذا بالإضافة إلى إخطار وزارة الحج السعودي والتقدم بشكوي ضد هذا الوكيل بحد أقصي 48 ساعة من تاريخ الوصول.

ونصت الضوابط على أهمية أن يكون تسكين المعتمرين بالغرف وفقًا لتعليمات السلطات السعودية، وبمراعاة مساحة الغرقة نسبة إلى نوع التسكين وعدد المعتمرين بها.

وشددت الضوابط المنظمة للموسم على ضرورة مراعاة الطاقة الاستيعابيى للفندق مقابل عدد المصاعد المخصصة للنزلاء به وذلك بما لا يتجاوز 250 نزيل للمصعد الواحد.

ويجوز للشركات السياحية التسكين بالمدينة المنورة بفنادق لا تجاوز 800 متر بشكل دائري من ساحة الحرم النبوي.

يشار إلى أن وزير السياحة والآثار أحمد عيسى، اعتمد الضوابط والقواعد المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1444 هجرية، وذلك عقب قيام اللجنة العليا للعمرة والحج بالانتهاء منها، إذ أنه من المقرر أن تبدأ رحلات العمرة لهذا الموسم في أكتوبر المقبل وفقاً لقرار مجلس الوزراء في اجتماعه يوم الخميس 4 أغسطس الجاري.

وتضمنت الضوابط قواعد وإجراءات عامة واشتراطات خاصة بالمعتمرين قبل أداء مناسك العمرة وبعدها، وتلك الخاصة بالشركات السياحية المنفذة لرحلات العمرة، وكذلك القواعد والإجراءات الخاصة بالإقامة بمكة المكرمة والمدينة المنورة.