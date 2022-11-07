ضوابط الاستيراد وتدبير العملة وراء تأخر طرح آيفون 14 فى مصر

كشف مصدر مسئول فى سوق المحمول بمصر عن تأخر موعد طرح الإصدارات الجديدة من هواتف آيفون 14 بالسوق المحلية فى التوكيلات المعتمدة، متوقعا أن يمتد الأمر إلى بداية العام المقبل.

وقال المصدر لـ ” المال ” إن السبب الرئيسي يتمثل في استمرار العمل بالضوابط المنظمة لعمليات الاستيراد من الخارج ، فضلا عن صعوبة تدبير العملة الأجنبية.

وحذرت شركة آبل ، عملاق التكنولوجيا الأمريكية عملاءها من أنهم سينتظرون مزيدا من الوقت للحصول على آخر إصداراتها من هواتف آيفون الذكية، بعد أن تم فرض قيود مكافحة فيروس كوفيد19 على أحد المصنعين وسط الصين، حسبما ذكرت “إنفيستينج دوت كوم”.

ولم تعط الشركة تفاصيل في إعلانها أمس الأحد، إلا أنها قالت إن المصنع الذي تديره شركة “فوكسكون” وسط مدينة جهانزهو يعمل بطاقة منخفضة إلى حد كبير.

وقالت الشركة إنها تتوقع أن ينخفض معدل شحن آيفون 14 وآيفون 14 “برو ماكس” أكثر من أي وقت مضى، وإنه يتعين على العملاء أن ينتظروا وقتا أطول للحصول على المنتوجات الجديدة.

وكانت شركة “فوكسكون” للتكنولوجيا قالت في وقت سابق إنها فرضت قيودا لمكافحة الفيروس في مصنع جهانجزو إثر انتشار للفيروس. ولم توضح كل من آبل و”فوكسكون كيف سيؤثر ذلك في إنتاج آيفون.

وخلال الأسبوع الماضي، علق الدخول إلى المنطقة الصناعية التي يوجد فيها المصنع مدة أسبوع، إثر زيادة لعدد حالات العدوى في جهانغزهو، ومغادرة العملة موقع العمل.