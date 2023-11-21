ضوابط استيراد السيارات تدفع «التجميع المحلي» لقيادة السوق

تصدرت «نيسان صني» قوائم تراخيص سيارات الركوب بعدما تمكنت من تسجيل نحو 5 آلاف و586 مركبة

ضوابط استيراد السيارات تدفع «التجميع المحلي» لقيادة السوق
المال - خاص

المال - خاص

9:47 ص, الثلاثاء, 21 نوفمبر 23

أكد شعبان الحاوى رئيس شركة الحاوى لتجارة السيارات الموزع المعتمد للعديد من العلامات التجارية أن المركبات المجمعة محليًا هيمنت على مبيعات السوق المحلية خلال الفترة الماضية على خلفية انخفاض أسعارها مقارنة بالطرازات المستوردة التى تشهد نقصًا جراء القيود المفروضة على الاستيراد.

وأضاف «الحاوي» أن التصنيع المحلى ساهم بشكل كبير فى توافر كميات كبيرة من الطرازات المنتجة محليًّا ومنها «نيسان، وBYD، وشيري» والتى تمكنت من صدارة قوائم تراخيص السيارات «الملاكي» فى مصر خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى أن بعض وكلاء السيارات اتجهوا لتقليص أعداد الطرازات المستوردة بسبب ارتفاع التكلفة وضعف فرص تنافسيتها محليًا، موضحا أن العامل السعرى أصبح المسيطر على القرارات الشرائية للمستهلكين.

ولفت إلى أن مبيعات سوق السيارات شهدت تراجعًا بنسب تصل إلى %60 خلال الفترة الماضية على خلفية القيود المفروضة على الاستيراد وصعوبة جلب الكميات التى تتناسب مع حجم الطلب المحلى بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار والتى انعكست سلبًا على القرارات الشرائية للمستهلكين وفقد نسبة كبيرة منهم القدرة على اقتناء المركبات الجديدة.

فى سياق متصل رصدت «المال» ترتيب الطرازات الأكثر ترخيصًا فى مصر خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر الماضى، استنادًا إلى التقرير الصادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى للمركبات.

وتصدرت «نيسان صني» قوائم تراخيص سيارات الركوب بعدما تمكنت من تسجيل نحو 5 آلاف و586 مركبة، تلتها «بى واى دى F3» ثانيًا بإجمالى 3830 وحدة.

وجاءت «كيا سبورتاج» فى المرتبة الثالثة بترخيص 2920 سيارةـ، أعقبتها «شيرى تيجو 3» فى المركز الرابع بنحو 2715 مركبة، تلتها «شيرى أريزو 5» بـ2649 وحدة.

وحافظت «هيونداى توسان» على تمركزها فى المرتبة السادسة بإجمالى 2597 سيارة، تلتها «شيرى تيجو 7» سابعًا بواقع 2379 وحدة، ثم «رينو ميجان بنحو 2245 مركبة.

وحلت «سكودا كودياك» فى المرتبة التاسعة بعدما تمكنت من تسجيل 2051 مركبة، تلتها «تويوتا كورولا» عاشرًا بواقع 1906 سيارة، ثم «إم جى 5» بـ1827 وحدة.

وتمركزت «فولكس فاجن تيجوان» فى المرتبة الثانية عشر بقائمة الطرازات الأكثر ترخيصًا فى مصر خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر الماضي، مسجلة نحو 1515 مركبة فى مختلف وحدات المرور.

ترتيب السيارات الأكثر ترخيصًا فى مصر خلال أول 10 أشهر من العام الحالى

الطرازعدد السيارات المرخصة
نيسان صني5586
بى واى دى F33830
كيا سبورتاج2920
شيرى تيجو 32715
شيرى أريزو 52649
هيونداى توسان2597
شيرى تيجو 72379
رينو ميجان2245
سكودا كودياك2051
تويوتا كورولا1906
إم جى 51827
فولكس فاجن تيجوان1515
سكودا أوكتافيا1336
سوزوكى ديزاير1131
رينو سانديرو1023
سوزوكى سويفت980
كيا اكسيد921
مرسيدس C180919
ستروين C5878
سوزوكى سياز789

– إعداد – المال

– المصدر: المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى للمركبات

المال - خاص

المال - خاص

9:47 ص, الثلاثاء, 21 نوفمبر 23