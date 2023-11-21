ضوابط استيراد السيارات تدفع «التجميع المحلي» لقيادة السوق

أكد شعبان الحاوى رئيس شركة الحاوى لتجارة السيارات الموزع المعتمد للعديد من العلامات التجارية أن المركبات المجمعة محليًا هيمنت على مبيعات السوق المحلية خلال الفترة الماضية على خلفية انخفاض أسعارها مقارنة بالطرازات المستوردة التى تشهد نقصًا جراء القيود المفروضة على الاستيراد.

وأضاف «الحاوي» أن التصنيع المحلى ساهم بشكل كبير فى توافر كميات كبيرة من الطرازات المنتجة محليًّا ومنها «نيسان، وBYD، وشيري» والتى تمكنت من صدارة قوائم تراخيص السيارات «الملاكي» فى مصر خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى أن بعض وكلاء السيارات اتجهوا لتقليص أعداد الطرازات المستوردة بسبب ارتفاع التكلفة وضعف فرص تنافسيتها محليًا، موضحا أن العامل السعرى أصبح المسيطر على القرارات الشرائية للمستهلكين.

ولفت إلى أن مبيعات سوق السيارات شهدت تراجعًا بنسب تصل إلى %60 خلال الفترة الماضية على خلفية القيود المفروضة على الاستيراد وصعوبة جلب الكميات التى تتناسب مع حجم الطلب المحلى بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار والتى انعكست سلبًا على القرارات الشرائية للمستهلكين وفقد نسبة كبيرة منهم القدرة على اقتناء المركبات الجديدة.

فى سياق متصل رصدت «المال» ترتيب الطرازات الأكثر ترخيصًا فى مصر خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر الماضى، استنادًا إلى التقرير الصادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى للمركبات.

وتصدرت «نيسان صني» قوائم تراخيص سيارات الركوب بعدما تمكنت من تسجيل نحو 5 آلاف و586 مركبة، تلتها «بى واى دى F3» ثانيًا بإجمالى 3830 وحدة.

وجاءت «كيا سبورتاج» فى المرتبة الثالثة بترخيص 2920 سيارةـ، أعقبتها «شيرى تيجو 3» فى المركز الرابع بنحو 2715 مركبة، تلتها «شيرى أريزو 5» بـ2649 وحدة.

وحافظت «هيونداى توسان» على تمركزها فى المرتبة السادسة بإجمالى 2597 سيارة، تلتها «شيرى تيجو 7» سابعًا بواقع 2379 وحدة، ثم «رينو ميجان بنحو 2245 مركبة.

وحلت «سكودا كودياك» فى المرتبة التاسعة بعدما تمكنت من تسجيل 2051 مركبة، تلتها «تويوتا كورولا» عاشرًا بواقع 1906 سيارة، ثم «إم جى 5» بـ1827 وحدة.

وتمركزت «فولكس فاجن تيجوان» فى المرتبة الثانية عشر بقائمة الطرازات الأكثر ترخيصًا فى مصر خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر الماضي، مسجلة نحو 1515 مركبة فى مختلف وحدات المرور.

ترتيب السيارات الأكثر ترخيصًا فى مصر خلال أول 10 أشهر من العام الحالى

الطراز عدد السيارات المرخصة نيسان صني 5586 بى واى دى F3 3830 كيا سبورتاج 2920 شيرى تيجو 3 2715 شيرى أريزو 5 2649 هيونداى توسان 2597 شيرى تيجو 7 2379 رينو ميجان 2245 سكودا كودياك 2051 تويوتا كورولا 1906 إم جى 5 1827 فولكس فاجن تيجوان 1515 سكودا أوكتافيا 1336 سوزوكى ديزاير 1131 رينو سانديرو 1023 سوزوكى سويفت 980 كيا اكسيد 921 مرسيدس C180 919 ستروين C5 878 سوزوكى سياز 789

– إعداد – المال

– المصدر: المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى للمركبات