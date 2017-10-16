ضوء أخضر بالهناجر فى دار الأوبرا

رحاب صبحىتُعرض مسرحية ضوء أخضر، غدًا الثلاثاء، فى مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا، في السابعة مساءً، وتتناول المسرحية قضايا مجتمعية من خلال المونولوجات المصرية القديمة.ويأتى العرض ضمن مشروع تحسين نوعية الحياة للأطفال المعرَّضين للخطر، والذي يهدف لخدمة الأطفال الذين بلا مأوى عبر عمليات التأهي

رحاب صبحى



تُعرض مسرحية ضوء أخضر، غدًا الثلاثاء، فى مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا، في السابعة مساءً، وتتناول المسرحية قضايا مجتمعية من خلال المونولوجات المصرية القديمة.





ويأتى العرض ضمن مشروع تحسين نوعية الحياة للأطفال المعرَّضين للخطر، والذي يهدف لخدمة الأطفال الذين بلا مأوى عبر عمليات التأهيل النفسي، ومن ضِمنها تعليمهم الفنون التشكيلية والدراما المسرحية وإدماجهم ضمن فريق فني، حيث بدأ المشروع منذ عام، ومن خلاله تدريب الأطفال على أدوارهم في تنفيذ العمل المسرحي، كذلك تعليمهم بعض فنون التشكيل كالرسم والخزف، ويتم عرض منتجاتهم للبيع تشجيعًا لهم على الإنتاج والتعلم.

ويشارك فى التمثيل مجموعة من الفنانين، منهم منال يسري، ويحيى المهدي، والطفلة جنا عبد الكريم، العرض سينوغرافيا وإخراج شريف القزاز.