ضم 51 فداناً لمجمع مرغم للبلاستيك

السيد فؤاد قرر الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، تخصيص المنطقة الواقعة شمال غرب مجمع الصناعات البلاستيكية بمنطقة مرغم، والبالغ مساحتها 51 فدانا لوزارة الصناعة لإتاحتها للاستثمار الصناعى. وأشار إلى أن مجمع الصناعات البلاستيكية بمرغم، يشمل 240 ورشة بطريق النهضة، و…

السيد فؤاد

قرر الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، تخصيص المنطقة الواقعة شمال غرب مجمع الصناعات البلاستيكية بمنطقة مرغم، والبالغ مساحتها 51 فدانا لوزارة الصناعة لإتاحتها للاستثمار الصناعى.

وأشار إلى أن مجمع الصناعات البلاستيكية بمرغم، يشمل 240 ورشة بطريق النهضة، و منطقة البتروكيماويات بالعامرية، والتى تبعد نحو 37 كم عن مدينة الإسكندرية متضمنة 180 وحدة بمساحة 100 متر، و60 وحدة بمساحة 200 متر، على مساحة 25 فدانا مزودة بالمرافق الرئيسية.

و أصدر “سلطان” قرارا بتحصيل %50 على الأقل من قيمة التعاقدات التى أبرمتها النوادى المطلة على الشواطئ البحر مع الغير لتأجير واستغلال مساحات من أراضى النادى المخصصة لها من قبل المحافظة، كما أن للمحافظة زيادة هذه النسبة، وفقا لكل حالة وتجدد الموافقة على هذه النسبة سنويا.

و شملت القرارات التى أصدرها المحافظ تحديد أسعار المساكن بتحديد حق الانتفاع لـ 226 باكية بشارع عامود السوارى، بحى غرب بمبلغ 400 جنيه للباكية شهريا وذلك لمدة عام.

وتم تخصيص قطعة أرض بنطاق حى غرب لشركة الإسكندرية للبترول، لإنشاء مأخذ جديد لمياه الإطفاء على مصرف العموم لتغذية جميع شركات منطقة الإسكندرية البترولية، وذلك بالقيمة الفعلية التى تحددها لجنة الخدمات الحكومية.

ووافق أيضا مبدئيا على المقترح المقدم من شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، باستخدام أسوار محطات معالجة والرفع والأراضى المخصصة للشركة لإنشاء محال تجارية أو أنشطة أخرى، وبما لا يتعارض مع التوسعات المستقبلية للمحطات واستغلال الموقع دون خطورة أو إهدار المال العام.

واشترط القرار قيام الشركة بتقديم دراسات مرورية واقتصادية كاملة ودراسة الآثر البيئى مع وضع جميع الاشتراطات من نسبة المساحة المطلوب استغلالها من الموقع والنشاط، ومدة الاستغلال مع التزام الشركة بسداد %25 من الدخل لصالح صندوق المحافظة.

و أصدر قرارا ينص على إنشاء واستحداث إدارة عامة للتفتيش المالى والإدارى بديوان عام المحافظة، وإدارتها وأقسامها على أن تكون تبعيتها للمحافظ مباشرة.

واشترط أن تكون الاختصاصات والمسئوليات والمهام المكلفة بها الإدارة العامة للتفتيش المالى والإدارى، حسب ما تتضمنه الاختصاصات التى ينص عليها القرار، على أن تلتزم الإدارات المعنية بالديوان العام والأحياء ومركز ومدينة برج العرب بتنفيذ ما يطلب منها من مستندات وبيانات ومعلومات ضمن اختصاصات الإدارة العامة لتسهيل عملها.

وفى سياق متصل، طرحت محافظة الإسكندرية قطعة أرض خلف شركة توزيع الأدوية بمنطقة المنشية الجديدة بنطاق حى غرب بمساحة 2000 م2 تقريبا تحت العجز و الزيادة.

كما طرحت قطعة أرض أخرى بمدخل سموحة أمام الغابة الترفيهية و الواقعة على الطريق السريع بجوار المعرض الزراعى الصناعى بنطاق حى شرق بمساحة 47 ألف متر مربع تقريبا، تحت العجز و الزيادة، وذلك لنشاط ( سكنى تجارى خدمى متكامل) بتأمين لدخول المزاد يصل إلى مليون جنيه.

وحددت المحافظة 12 من ديسمبر الحالى، لفض المظاريف الفنية والمالية، والتى ستكون بمقر ديوان المحافظة.