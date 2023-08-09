ضمن 3 جوائز.. بنك مصر يحصد جائزة «العلامة التجارية الأكثر ثقة» من مجلة «جلوبال براندز»

تُوّجت أعمال مؤخرًا بثلاث جوائز مميزة من مجلة “جلوبال براندز” العالمية، حيث فاز بنك مصر بجوائز “العلامة التجارية الأكثر ثقة”، و”أفضل إستراتيجية في مجال التنمية البشرية”، و” “، من مجلة “جلوبال براندز” العالمية في مصر لعام 2023.

جدير بالذكر أن هذه الجوائز تُمنح لأفضل علامة تجارية بموجب أدائها في كل القطاعات، وتعتمد التقييمات الخاصة بالفوز لجميع المؤسسات الفائزة بتلك الجوائز، على مجموعة من المعايير المتخصصة والمرتبطة بالأداء والإستراتيجية التي تتبناها المؤسسات،

وتعدّ تلك الجائزة شهادة ثقة لأحسن أداء ونموذج عمل، حيث تقوم المجلة بانتقاء أفضل العلامات التجارية بموجب تقييم نخبة من الخبراء في هذا المجال،

ويعدّ حصول البنك على تلك الجائزة تأكيدًا وتعزيزًا لنجاحات البنك السابقة، حيث قامت مجلة “جلوبال براندز” بتكريم البنك من خلال العديد من الجوائز على مدار السنوات السابقة.

ويُولي بنك مصر أهمية كبرى لتوفير الخدمات المصرفية للعملاء بمختلف فئاتهم، ويسعى البنك دائمًا إلى تطوير وتعزيز قيمة الخدمات التي يقدمها لعملائه بما يتلاءم مع شتى المتطلبات والاحتياجات، مستخدمًا أحدث الوسائل التكنولوجية العالمية بهدف تقديم خدماته بصورة أكثر كفاءة،

وتعدّ الجائزة تتويجًا لجهود بنك مصر في مجال التجزئة المصرفية، وتأكيدًا لدوره الرائد وقدرته المتواصلة على تحقيق مستويات أداء قوية، من خلال ما لديه من مقومات لاستمرار النمو.

ويُولي بنك مصر أهمية كبرى لتطوير وتنمية الموارد البشرية؛ إيمانًا منه بأن تهيئة العوامل المساعدة لهم ليمكنهم ويوفر لهم فرص التطور واكتساب مهارات المستقبل ويبني أفضل المواهب التي يمكنها الحفاظ على قوة القطاع المصرفي المصري من خلال قيادات مستنيرة،

وأن رسم وبناء المستقبل يشكل المهمة الأساسية للأجيال الشابة، حيث تم تطوير سياسات وبرامج التدريب إيمانًا من البنك بأن موظفيه هم أهم أصول المؤسسة.

جدير بالذكر أن بنك مصر حصل في عام 2023 على العديد من الجوائز والمراكز، وذلك من العديد من المؤسسات الدولية بمختلف قطاعات الأعمال، مثل تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل متناهي الصغر،

وإدارة صناديق أسواق النقد والاستثمارات قصيرة الأجل، وائتمان الشركات والقروض المشتركة، وقطاع المنتجات المصرفية للشركات والمؤسسات المالية،

وقطاع الأموال والمراسلين والمؤسسات المالية، ومجال الصيرفة الإسلامية، مجال المسئولية المجتمعية، والتحول الرقمي، وقطاع الموارد البشرية؛ ويعد ذلك تقديرًا وتتويجًا لإنجازاته المحققة وجهوده المبذولة بمختلف قطاعات الأعمال.

ويعدّ حصول بنك مصر على تلك الجوائز شهادة استحقاق لثقة عملاؤه التي تعد محور اهتمامه دائمًا، حيث إنهم شركاء النجاح في كل الأعمال،

ويسعى بنك مصر إلى تقديم كل ما هو جديد من خدمات ومنتجات بما يلبي احتياجات العملاء، ويعمل البنك لتعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفاعلية في الخدمات التي تلبي احتياجات عملائه، حيث إن قيم واستراتيجيات عمل بنك مصر تعكس دائماً التزام البنك بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.