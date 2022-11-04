ضمن ملتقي دولي نظمته «الاتصالات».. استعراض التجربة المصرية في التحول الرقمي

نظمت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ملتقى دولى لمناقشة مبادىء ومفاهيم المبادرة العالمية “Govstack” التى تهدف إلى دعم الدول فى التحول الرقمى وتنفذ فى مصر ضمن مشروع دعم الحكومة الإلكترونية والابتكار فى الإدارة العامة المنفذ من قبل الوكالة الألمانية للتعاون الدولى (giz) نيابة عن الحكومة الألمانية.

تناول الملتقى استعراض التجربة المصرية لتحقيق التحول الرقمى وفقا للمعايير العالمية وأفضل الممارسات فى إطار إستراتيجية مصر الرقمية لاسيما وأن مصر تعد من أولى الدول التى حققت مبادئ تصميم التحول الرقمى للحكومات من خلال المبادرة على مستوى العالم.

شارك فى فعاليات الملتقى من خلال الحضور الفعلى فى مركز إبداع مصر الرقمية بقصر السلطان حسين كامل أو عبر تقنية الفيديو كونفرنس؛ عدد من المسئولين فى الجهات المعنية الدولية والمحلية، وخبراء التحول الرقمى من مصر والعالم.

يشار إلي أن مبادرة “GovSTACK” العالمية تأسست فى 2021 من قبل الحكومة الألمانية، والحكومة الإستونية، والوكالة الألمانية للتعاون الدولى “giz” والاتحاد الدولى للاتصالات، وتحالف التأثير الرقمى. و تستهدف المبادرة دعم الدول على تحقيق التحول الرقمى بأمان وسرعة وكفاءة، ودفع عمليات رقمنة الخدمات الحكومية، كما تسعى إلى إقامة شراكات مع الحكومات والهيئات المختلفة ومنظمات القطاع الخاص ومجتمع المصادر المفتوحة.

وشهدت فعاليات الملتقى تسليط الضوء على جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى استكمال المنظومات الرقمية المتكاملة لخدمة المواطنين بأحدث المعايير العالمية، ومواكبة التغييرات التكنولوجية السريعة، وتحقيق التكامل مع التطبيقات التشاركية التى ستعمل بها الحكومة فى العاصمة الإدارية الجديدة.

كما تمت مناقشة آليات تطبيق نهج الحكومة الشاملة، وسبل توطيد التعاون بين الدول والجهات المعنية وخبراء التحول الرقمى، وتضمنت أيضا العديد من ورش العمل وحلقات النقاش لتبادل الرؤى حول المجالات المختلفة التى تؤثر فى خارطة طريق التحول الرقمى بالتعاون مع القطاع الخاص.

و استعرض المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية الإدارية والتحول الرقمى والميكنة الإستراتيجية القومية للتحول الرقمى فى الحكومة فى الفترة القادمة من خلال إعادة هيكلة الإجراءات الحكومية، كما ناقش عددا من الموضوعات مع المسئولين عن ملفات التحول الرقمى ببعض دول العالم ومنها إستونيا، وأيرلندا والمكسيك للوقوف على أهم التحديات التى تواجه الدول فى تطبيق التحول الرقمى.

وأسفرت المناقشات عن طرح توصيات لمساعدة الدول الحديثة فى تطبيق التحول الرقمى ليصبحوا دولا رقمية حديثة.

ومن جانبها، أكدت إنجريد آمر سفيرة جمهورية إستونيا بالقاهرة على أن هناك إرادة سياسة فى إستونيا لتطوير وتطبيق أساليب التحول الرقمي؛ حيث تمت رقمنة 99%؜ من الخدمات الحكومية؛ مشيرة إلى أن مصر تتميز بتنفيذ مشروعاتً عملاقة الأمر الذى يوفر سبل للتعاون بين الدولتين وتبادل الخبرات؛ مشيرة إلى أن مبادرة” govstack” تساهم فى تصميم وبناء الحكومات الرقمية.

وأعرب عادل درويش مدير المكتب الإقليمى للدول العربية فى الاتحاد الدولى للاتصالات عن سعادته بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مصر لما تمتلكه من خبرات متميزة فى إطلاق الخدمات الحكومية الرقمية فى ضوء إستراتيجية “مصر الرقمية”؛ معربا عن تطلعه إلى أن تشارك مصر تجربتها المتميزة مع الدول ذات الصلة فى المنطقة والعالم؛ مضيفا ” نتطلع إلى دعم الجهود الوطنية لمصر فى هذا المجال خاصة فى مجال بناء القدرات كما نتطلع إلى تسريع هذا التعاون فى الفترة القادمة”.

وأكد كاى اندراشكو نائب رئيس الوكالة الألمانية للتعاون الدولى، الجهة المنفذة للتعاون الألماني، نيابة عن الحكومة الألمانية أن وزارة التعاون الاقتصادى والتنمية الألمانية تؤمن بأن التحول الرقمى يوفر فرصا كبيرة لتحسين حياة جميع مواطنى العالم؛ مشيرا إلى أنه تمت صياغة إستراتيجية رقمية ألمانية وهى الرقمنة من أجل التنمية بهدف الاستفادة من الإمكانات التى يوفرها التحول الرقمي؛ مضيفا “هدفنا المشترك هو دعم مصر خلال مسيرتها لتحقيق التحول إلى مجتمع رقمى ، وتعزيز الشمول الرقمى”.

وأوضحت يولانده مارتينز منسق مشروعات مبادرة مفاهيم ومبادئ التصميم الرقمى للحكومات للاتحاد الدولى للاتصالات الجهود المبذولة لتطوير لبنات بنائية فاعلة بدءا من الفكرة وتبنيها وحتى التطبيق والتنفيذ والتى يتم التشارك فى استخدامها مع كافة أصحاب المصلحة بهدف تصميم وتنفيذ نظم حكومية رقمية فاعلة حيث يتم وضع اهتمامات الدول والتحديات التى تواجهها فى الأولوية لإيجاد حلول رقمية؛ مضيفة “نعمل سويا على الاستفادة من خبرات الشركاء وأفضل الممارسات”.

جدير بالذكر أن مصر قد انضمت كدولة مشارٍكة فى مبادرة “GovSTACK” فى يونيو 2021 وتم تكوين فريق فنى من فريق عمل التحول الرقمى للحضور والمشاركة فى جميع لقاءات فرق عمل المبادرة. ويركز التعاون بين الجانبين على تبادل المعرفة حول نهج الحكومة الشاملة لضمان التحول الرقمى وفقا لأفضل الممارسات العالمية.