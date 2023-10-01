ضمن مشروع TECHLOG.. الغرفة التجارية بالإسكندرية تشارك جلسة التصميم المشترك للمبادرات والابتكار

شاركت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، واتحاد جمعيات الأعمال المصرية والأوروبية في إطار مشروع TECHLOG، في جلسة نقاشية حول التصميم المشترك للمبادرات وبروتوكولات نقل التكنولوجيا والابتكار.

استهدفت المناقشات تحديد احتياجات ورغبات شركات النقل العام والخاص وشركات مناولة البضائع في الموانئ وعمال الموانئ مثل سائقي الشاحنات ومشغلي الرافعات والأوناش فيما يتعلق بعمليات وتدابير السلامة الخاصة بالتشغيل.

كما استهدف اللقاء الاستماع لممثلي شركات النقل وشركات مناولة البضائع، لمعرفة متطلباتهم واحتياجتهم للتدريبات المقبلة والتي من المقرر انعقادها بدءً من الأسبوع المقبل.

يذكر أن مشروع – TECHLOG” النقل التكنولوجي للابتكار اللوجستي في منطقة البحر الأبيض المتوسط”، مشروع استراتيجي يموله الاتحاد الأوروبي ENI CBC Med

ويهدف إلى تعزيز العلاقات بين البحث والصناعة من خلال تسهيل نقل التكنولوجيا، والهدف النهائي هو المساهمة في توسيع وتحديث اقتصاديات النقل في البحر الأبيض المتوسط.وتبلغ مدة المشروع 30 شهرًا ، بميزانية إجمالية قدرها 3.4 مليون يورو، منها 3.1 مليون يورو ممولة من الاتحاد الأوروبي (90٪).

وشركاء المشروع هم جامعة كالياري (إيطاليا) كشريك رئيسي و غرفة التجارة والصناعة والحرف والزراعة في ماريما وتيرينو (إيطاليا). و الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري (مصر).و المدرسة الأوروبية للشحن البحري القصير ، EEIG (إسبانيا).و اتحاد جمعيات الأعمال المصرية الأوروبية (مصر)و غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان (لبنان).و اتحاد الغرف التجارية المصرية – الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية (مصر).و غرفة تجارة وصناعة سفاكس (تونس).و جامعة SFAX (تونس).