مشروع الـ 30 مليون بيضة.. القليوبية توفر طبق البيض للمواطنين بسعر 95 جنيها

أعلنت محافظة القليوبية توفير كراتين البيض للمواطنين من إنتاج مشروع المحافظة للبيض فى ديوان عام المحافظة بسعر كرتونة البيض الأبيض 95 جنيها وسعر كرتونة البيض الأحمر 96.

وأضافت المحافظة في بيان لها أنه تقرر توفير كراتين البيض في إطار توجيهات الدولة، حيث تفقد اليوم عبد الحميد الهجان/ محافظ القليوبية سيارات بيع البيض أمام الديوان العام بأسعار مخفضة من مشروع الـ 30 مليون بيضة التابع للمحافظة بمدينة الخانكة، وذلك إسهاما من المحافظة لدعم المواطنين ومحاربة جشع التجار واستغلالهم.

ومن الجدير بالذكر أنه سيتم يوميا توفير سيارات لبيع البيض للمواطنين أمام ديوان عام المحافظة ووجه المحافظ بعمل معرض دائم للمواطنين والتنسيق مع الغرفة التجارية لتوزيع البيض في معارض “أهلا رمضان” التي تقيمها المحافظة للمواطنين لبيع البيض بأسعار مخفضة أقل من مثيلتها في الأسواق والماركت، مشيرا إلى أن المشروع هدفه الأول هو دعم المواطن وتوفير المنتج له بأسعار مخفضة وبجودة عالية.

يذكر أن مشروع الـ 30 مليون بيضة ضمن مشروعات المحافظة وتبلغ الطاقة الإنتاجية له حوالي 30 مليون بيضة في العام الواحد ويتكون من مصنعين للأعلاف، وتصل طاقة كل منهما إلى 5 آلاف طن سنويا، كما يشمل “2 عنبر تربية + 6 عنبر إنتاج ” وطاقة العنبر الواحد 22.5 ألف طائر.

كما يساهم المشروع في بيع دجاج الأمهات بسعر مناسب للمواطنين وتهتم المحافظة بالمشروع اهتماما بالغا ويتم متابعته من خلال أعضاء مجلس الإدارة المتخصصين في هذا المجال سواء من الزراعة أو الطب البيطري، وانعكس ذلك على جودة الإنتاج الذي ينتجه المشروع وتربية السلالات الجيدة.

جاء ذلك بحضور اللواء/ هشام خشبة السكرتير العام والأستاذة/ منال معوض مدير عام الشئون المالية والإدارية.