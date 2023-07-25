ضمن مشروع خدمات مصر.. «التخطيط»: تطوير 200 مركز تكنولوجي خلال العام المالى 2023-2024

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه من المستهدف تطوير 200 مركز تكنولوجي إضافي خلال العام 2023- 2024 من أجل تغطية عدد أكبر من المناطق، وتقديم مزيد من الخدمات الحكومية، ولا سيما في الأماكن التي تشهد تكدساً وكثافات سكانية مرتفعة، ومن بينها المدن الساحلية، وكذا جاري الإعداد لعمل المراكز التكنولوجية المتنقلة في قرى المشروع القومي “حياة كريمة”.

تطوير المراكز التكنولوجية

وأطلقت وزارة التخطيط عددا من المراكز تكنولوجية متنقلة جديدة بالتعاون مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية “إي فاينانس”، وذلك لتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين في المناطق الساحلية ( الاسكندرية العالمين ومطروح )، للتسهيل على سكان هذه المدن والمصطافين الحصول علي للخدمات الحكومية حيث تقدم خدمات التوثيق بالتعاون مع وزارة العدل، و خدمات الأحوال المدنية بالتعاون مع وزارة الداخلية.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، مواصلة العمل و الجهود المبذولة لتوافر المزيد من المراكز التكنولوجية المتطورة الثابتة و المتنقلة لتغطي جميع المحافظات للتسهيل علي المواطنين في الحصول علي أفضل الخدمات بأعلي جودة وأقل تكلفة.

من جانبه، قال إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة مجموعة “إي فاينانس” للاستثمارات المالية والرقمية، إن المجموعة تحرص دائماً على رفع قدرات وإمكانات جميع شركاتها التابعة بشكل دائم ومستمر مع تعزيز وإضافة المزيد من التقنيات والبنية التحتية المتكاملة لخدمة التحول الرقمي في مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة، ويشهد مشروع “خدمات مصر” أكبر تجمع للخدمات الرقمية الحكومية المقدمة للمواطنين والمستثمرين من مكان واحد.

وتتواجد مراكز الخدمات المتنقلة الجديدة بجوار قسم شرطة مدينة الحمام، ك 82 طريق الساحل الشمالي أمام مول زهران، بجوار قسم شرطة مارينا، بجوار نقطة شرطة سيدي عبد الرحمن، بجوار قسم شرطة مدينة مرسى مطروح، وتعمل خلال الفترة الصباحية من 11 ص حتى 3 ظهرا والفترة المسائية من 7 إلى 9 مساء.