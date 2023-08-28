مصر تطلق تأشيرة تعليمية للطلاب الوافدين تتيح تخفيضات على تذاكر الطيران ودخول المناطق السياحية

أعلن د. أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إطلاق التأشيرة التعليمية للطلاب الوافدين، بحيث يحصل الطالب الوافد على كل الحقوق الخاصة بإقامته، خلال مدة دراسته في مصر، وكذلك مبادرة “EGYAID”؛ وهى جزء من منظومة (ادرس في مصر).

وأوضح عاشور أن التأشيرة تتضمن نظام المِنح الذى سيقدَّم للطلاب الوافدين بالدول الصديقة والشقيقة، مؤكدًا توفير الرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية والرياضية للطلاب الوافدين،

لافتًا إلى استحداث برامج متنوعة وجديدة من نوعها بالجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية يمكن للطلاب الوافدين الالتحاق بها في مجالات وتخصصات جديدة؛ مثل: الذكاء الاصطناعى، والروبوتات، والطاقة الجديدة والمتجددة.

وأكد عاشور أن إطلاق وزارة التعليم العالى للمبادرة المصرية للمِنح الدراسية والسياحة التعليمية هي امتداد للإستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى، التي أُطلقت في 7 مارس الماضى،

وتتضمن 7 مبادئ رئيسية، منها (التواصل والمرجعية الدولية)، وهما اللتان تقوم عليهما المبادرة المصرية للمِنح الدراسية والسياحة التعليمية،

مشيرًا إلى أننا نسعى لتكون كل مؤسسات وجامعات مصر من جامعات الجيل الرابع، والتي تدعم العلم والثقافة في مصر والبلدان الشقيقة.

ولفت د. عاشور إلى المبادئ السبعة للمبادرة المصرية للمِنح الدراسية والسياحة التعليمية؛ وهى: (الكل يتعلم سويًّا، نحن نرعاك، العالم لدينا، أنت في بلدك الثانى، أنت متكامل، أنت مبتكر، أنت سفير)، مؤكدًا أننا نهيئ البيئة المناسبة للطلاب الوافدين، بحيث يتم الدمج بين الابتكار والإبداع داخل العملية التعليمية.

وأوضح أن هناك مراكز للإبداع والابتكار داخل الجامعات المصرية يستفيد منها الطالب الوافد لكى يبدع ويبتكر أثناء دراسته،

فضلًا عن ربط الطلاب الوافدين بشركات الأعمال، سواء على المستوى المحلى أم الإقليمي أم الدولى، بحيث يتم تأهيلهم وفقًا لمفهوم ريادة الأعمال،

لافتًا إلى أن برنامج المِنح الجديد يقوم على إعداد خريج متكامل الجدارات والمهارات، وقادر على الابتكار والمشاركة في ريادة الأعمال.

ونوهت بالحصول على أحدث البرامج ذات الطابع الدولى، والشهادات المزدوجة التي تُمنح بالجامعات والمؤسسات التعليمية المصرية في العديد من البرامج المتميزة، بالتعاون مع كبرى الجامعات العالمية المرموقة، بحيث يحصل الطلاب الوافدون على فرصة تعليمية متميزة في مصر وسط ثقافات مختلفة.

واستعرض وزير التعليم العالى نبذة عن رواد ونوابغ من أنحاء العالم تلقّوا التعليم في مصر على مدار تاريخها القديم والمعاصر في شتى المجالات التعليمية والثقافية والحياتية، سواء رؤساء دول أم وزراء أم رجال أعمال أم محافظين.

جاء ذلك بحضور الفريق مهندس/ كامل الوزير وزير النقل، والفريق/ محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى، واللواء أ.ح/ خالد فودة محافظ جنوب سيناء،

ود. عمرو عزت سلامة أمين عام اتحاد الجامعات العربية، والسيدة / غادة شلبى نائب وزير السياحة والآثار، والسفير/ عمر سليم مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية،

ود. محمد سمير حمزة رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات بالوزارة، ود.شريف صالح رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين،

بمشاركة لفيف من السفراء والمستشارين الثقافيين بالدول العربية والإفريقية والآسيوية، وعدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية، وقيادات التعليم العالي والجامعات المصرية.