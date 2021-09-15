ضمن مبادرة «مهارتك أساس مهنتك».. سعفان يتابع التدريب الفندقي بالمركز المهني في سوهاج

يتابع محمد سعفان، وزير القوي العاملة، سير عملية التدريب بمراكز التدريب المهني بالمحافظات، في إطار مبادرة “حياة كريمة” التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتا إلى أن ذلك ضمن مبادرة “مهارتك أساس مهنتك”.



وتستهدف المبادرة تأهيل الشباب والتدريب الفندقي لمدة 6 أسابيع، منها 4 بمركز الكوثر التابع لمديرية القوي العاملة بسوهاج، وأسبوعين بهيلتون الأقصر، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمية ومنتجع وسبا هيلتون الأقصر، ما يسهم في تشغيل الشباب وخفض معدلات البطالة.

من جانبه أشار هشام أبوزيد، مدير المديرية، إلي أن فعاليات الأسبوع الثاني للتدريب للشباب والفتيات يجري علي أعمال المطبخ، من حيث أساسيات طرق الطهي المتنوعة، وكيفية عمل المنيو بأشكاله المتنوعة وحساب تكلفة الطعام وسلامة وجودة الغذاء ومطابقته للمعايير الصحية المعتمدة، فضلا عن معايير التنظيف والاستلام والتخزين، وكيفية صيانة وتنظيف الآلات والمعدات والأدوات داخل المطبخ.

وأضاف أن التدريب شمل ندوة تثقيفية في السلامة والصحة المهنية، حاضر فيها مايكل جمال، إخصائي السلامة والصحة المهنية بالمديرية، شملت الضوابط القانونية لمعايير السلامة والصحة المهنية وأهميتها للحفاظ علي العامل وعلي الآلات والأجهزة وضمان توفير بيئة عمل آمنة، ومسئولية كل من العامل وصاحب العمل عن توافر اشتراطات السلامة.

كما عقد ندوة أخري في ثقافة العمل والتزامات العامل وصاحب العمل وفقا لقانون العمل 12 لسنة 2003، والحقوق والواجبات اللازمة لكل طرف حاضر فيها هشام النحاس، مفتش العمل بالمديرية، وتم فتح حوار مع المتدربين لمعرفة ما تم خلال التدريب والتأكيد على أن الاستفادة من التدريب الفندقي المتميز لإيجاد فرصة عمل مناسبة .