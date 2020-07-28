ضمن «مبادرة مايغلاش عليك».. رئيس عمر أفندي : لدينا بضاعة بـ100 مليون جنيه

قال اللواء أيمن سالم، رئيس مجلس إدارة شركة عمر أفندي، إن لديها بضائع تصل قيمتها إلى 100 مليون جنيه يمكن طرحها للمشاركين في مبادرة مايغلاش عليك التى أطلقتها الحكومة بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

والمبادرة الرئاسية تسعى لتحفيز الاستهلاك المحلي وتحسين جودة حياة المواطنين.

الشركة تبدأ وضع إرشادات “مبادرة مايغلاش عليك”

فرع لشركة عمر أفندي من الخارج

وقال رئيس عمر أفندي إن الفروع المشارِكة في مبادرة مايغلاش عليك بدأت وضع التعليمات والمنشورات للجمهور لإرشادهم عن كيفية الاستفادة.

وتشارك عمر أفندي، أعرق شركة للتجارة الداخلية، بـ42 فرعًا من فروعها في المبادرة الرئاسية، ويشارك معها ما يقرب من 1250 تاجرًا، بخلاف المصانع والشركات.

وتصل نسب الخصومات لما بين 20 و30% إلى جانب دعم لأصحاب البطاقات التموينية بحد أقصى 1000 جنيه، بواقع 200 جنيه لكل فرد. مبادرة مايغلاش عليك : تلفزيونات بأقل من 3 آلاف جنيه وقرض حتى 100 ألف جنيه

رئيس عمر أفندي : دورات تدريبية لمديري الفروع

رئيس شركة عمر أفندي

وتابع رئيس عمر أفندي أن شركة إي فاينانس عقدت دورات تدريبة لمدير الفروع التابعة لشركته، وكذلك التجار؛ لشرح آليات التعامل مع الجمهور.

وسيتم تخصيص حساب لكل مدير فرع وتاجر يستخدمه لإدخال بيانات العملاء ولمعرفة قيمة الخصم.

وقال اللواء أيمن سالم إن أصحاب البطاقات التموينية يمكنهم الاستفادة من قيمة الخصم، سواء مرة واحدة.

وعلى سبيل المثال أسرة مكونة من 5 أفراد، لها الحق في الحصول على دعم بقيمة ألف جنيه من وزارة المالية عند شراء أى سلع، وسداد الباقي “كاش”.

ويمكن للأسرة توزيعها على مرات متتالية وفقًا لرغبتها، كما يقول رئيس عمر أفندي.

أيمن سالم : يتوجب أن يكون المنتج محليًّا للاشتراك في مبادرة مايغلاش عليك

شعار المبادرة

ويشترط للاستفادة من المبادرة أن يكون المنتج محليًّا وتشترك الشركة المصنِّعة فيه، حسبما يقول سالم.

وأضاف رئيس عمر أفندي: حتى الآن كل التعليمات تتعلق بآليات التعامل بالكاش، وفي انتظار الحصول على تفاصيل أخرى للعملاء الراغبين في الشراء بالتقسيط.

وتوقّع سالم أن يشهد أسبوع ما بعد العيد طلبًا كبيرًا من العملاء للاشتراك في مبادرة مايغلاش عليك.

وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، في وقت سابق، إن الدولة تدعم المبادرة بحوالي 12.5 مليار جنيه.