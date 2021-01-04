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ضمن مبادرة «ستر ودفا».. «أورنج» تبدأ توزيع أغطية الشتاء

في 16 محافظة بالوجهين البحري والقبلي
المال - خاص 3:37 م, الأثنين, 4 يناير 21 3:37 م, الأثنين, 4 يناير 21

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أعلنت شركة أورنچ مصر عن توزيع أغطية الشتاء على الأسر الأولى بالرعاية ضمن مبادرة “ستر ودفا”، لمجابهة فصل الشتاء ولضمان حمايتهم من البرد داخل المنازل، وذلك في 16 محافظة بالوجهين البحري والقبلي، بالتعاون مع جمعية الأورمان.

يأتى ذلك في إطار الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية والمواطنين، خاصة بالقرى الأكثر احتياجًا من خلال تقديم جميع سبل الرعاية الاجتماعية والطبية لهم، تنفيذًا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي “حياة كريمة”

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وقد تم تحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعاية، من خلال أبحاث ميدانية للوصول إلى الفئات المستهدفة وذلك بالتنسيق مع جمعية “الأورمان” ووزارة التضامن الاجتماعي.

و قالت هالة عبدالودود مدير قطاع العلاقات العامة  والمسئولية المجتمعية بشركة اورنچ مصر “ان نشاط الشركة فى مجال المسئولية المجتمعية لا تتوقف عند تقديم الدعم العينى المباشر للأسر الأكثر احتياجاً وإنما تتعدد أشكال الأنشطة والأدوار التى تقوم بها الشركة ضمن مسئوليتها المجتمعية بما فى ذلك القيام بأنشطة الدعم المباشر وغير المباشر فى مجالات التعليم والصحة والتنمية المجتمعية بكافة أشكالها بل تبحث ” اورنچ ” دائماً عن طرق وآليات الدعم الأكثر ابتكاراً وإبداعاً مع شركائنا من المؤسسات والجمعيات الرائدة في هذه المجال مثل جميعة الاورمان حتي نصل الي أقصي درجات النفع والفائدة للمجتمع المصرى.

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بقلم المال - خاص

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