ضمن مبادرة حياة كريمة.. وزير الزراعة يوافق على 388 مليون جنيه تمويلًا جديدًا للبتلو

قال مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، إن مجلس إدارة المشروع القومى للبتلو، برئاسة السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى وافق على اعتماد مبلغ (388,325,000 جنيه) لعدد 1941 مستفيدًا من صغار المربين وشباب الخريجين، بإجمالى عدد رؤوس ماشية (25062) رأس، في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري، ورفع مستوى صغار المزارعين والمربين.

وأضاف الصياد أن إجمالي ما تم تمويله للمشروع حتى الأن أكثر من 6 مليارات جنية لحوالى 36600 مستفيد، لتربية وتسمين ما يزيد عن 405 آلاف رأس ماشية محلية ومستوردة.

ومن ناحيته قال طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، إنه للاستفادة من المشروع القومى للبتلو بشقيه المحلى والمستورد، لا يشترط تقديم رخصة تشغيل للحظيرة أو تصريح مزاولة نشاط، لكن يكتفى بإجراء معاينة ثلاثية من قبل قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية والبنك الممول (الزراعى المصرى أو الأهلي المصري) أو من يمثلهم بالمحافظات للتأكد من وجود مكان مناسب ومساحة كافية للتربية والتسمين.

ويكثف قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية من المتابعات الميدانية على المستفيدين من المشروع بشقيه المحلى والمستورد، للعمل على تذليل أى عقبات تواجه المستفيدين على أرض الواقع.



وأضاف سليمان أنه يمكن الاستفادة من المشروع القومى للبتلو من خلال التقدم لأقرب إدارة زراعية أو فرع بنك زراعى مصرى المنتشرين على مستوى محافظات ومراكز الجمهورية، أو من خلال التواصل الإلكترونى مع قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة على أرقام الواتساب (01558626681- 01558626682).