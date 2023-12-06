«الفيوم للسكر» تضخ 245 ألف طن بالمنافذ منذ بداية العام وحتى اليوم

قال الكيميائي صلاح فتحي رئيس شركة الفيوم للسكر، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن السكر متوفر لدى جميع الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية وليس في شركة الفيوم فقط، منوهاً إلى أن ضخ السكر في السابق كان لصالح منظومة التعبئة فقط.

وأضاف رئيس شركة الفيوم للسكر، خلال جولة تفقدية على الشركة بالفيوم اليوم، أن الطاقة الإنتاجية القصوى للمصنع تصل إلى 200 ألف طن بالإضافة إلى 75 ألف طن من تكرير السكر المستورد الخام، إذ تم ضخ نحو 245 ألف طن سكر بالمنافذ منذ بداية العام وحتى صباح اليوم.

وأضاف فتحي، أن الكميات المتاحة حالياً بالمصنع تصل إلى 30 ألف طن، وهي تمثل فائض إنتاج المصنع من البنجر بموسم 2023، بالإضافة إلى تكرير السكر الخام المستورد عن الموسم الماضي.

ولفت إلى أن بعض التجار تقدموا بطلب للحصول علي السكر من أجل فتح شريان جديد لتلبية احتياجات المواطنين خارج المنظومة التموينية وتمت الموافقة على طلبهم مع الحصول على التعهدات اللازمة لضمان بيعه بالسعر الرسمي وهو 27 جنيهاً للكيلو الواحد.

وأوضح أنه يتم حاليا زيادة معدل الضخ ليصل إلى 2000 طن يومياً كحد أدني بالمنافذ لصالح شركتي المصرية والعامة لتجارة الجملة، و3 آلاف منفذ تابع للشركة القابضة للصناعات الغذائية بجانب القطاع الخاص بواقع 1000 طن لكل منها.

وأكد أن المصنع يعمل على مدار 24 ساعه مع إلغاء الإجازات لجميع العاملين، لافتا إلى أن هناك سيارات تقوم بشحن السكر بحمولة تتراوح من 50 إلى 60 طنًا، كما تم السماح بشحن سيارات نقل تتراوح حمولتها من 10 إلى 12 طنا.

وحول الاستعداد لموسم البنجر الجديد والذي يبدأ في فبراير 2024، قال “فتحي” إن شركة الفيوم تعاقدت حتى الآن على 75 ألف فدان ومستهدف زيادتها إلى 85 ألف فدان، متوقعًا توريد نحو مليون و 60 ألف طن بنجر خلال الموسم القادم والذي يبدأ في شهر فبراير وذلك لإنتاج 210 آلاف طن سكر بزيادة قدرها 10% عن العام الماضي.

من جهته قال أحمد كمال المتحدث الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية ومعاون الوزير، إنه تم الاتفاق مع شركات إنتاج وتعبئة السكر، بدخول 4 شركات منتجة للسكر من البنجر تتبع الوزارة على أن تقوم بإمداد مباشر للسكر لتلك لشركات الإنتاج والتعبئة.

وأوضح كمال أن الكميات التي يتم توريدها إلى شركات إنتاج وتعبئة السكر، يتم تعبئتها في أجولة 50 كيلوجرام، والتي ستقوم بدورها بتوريد تلك الكميات معبأة في أوزان كيلو بسعر 27 جنيها إلى منافذ السلع والمعارض والمحال والسلاسل التجارية.

وأشار إلى أن الشركات المنتجة للسكر من القصب تقوم بإنتاج من 900 ألف إلى مليون طن سنوياً، إضافة إلى 4 شركات سكر بنجر تنتج من 1.7 إلى 1.8 مليون طن سنوياً، بإجمالي 2.8 مليون طن حجم انتاج محلي بنسبة 90% اكتفاء ذاتي، بينما حجم الاستهلاك يصل إلى 3.2 مليون طن.