ضمن مبادرة «إيد على إيد تهون».. «إيجيبت جولد» تتبرع بجهاز تنفس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية

لدعم الدولة خلال أزمة فيروس كورونا، والتي تهدف لتوزيع 20 جهاز تنفس صناعي وعدد من المواد الغذائية لغير القادرين

أعلنت مجموعة إيجيبت جولد لصناعة الحلي والمجوهرات عن التبرع بجهاز تنفس صناعي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وعدد من كراتين المواد الغذائية.

يأتي ذلك في إطار مبادرة مجموعة إيجيبت جولد “إيد على إيد تهون” لدعم الدولة خلال أزمة فيروس كورونا، والتي تهدف لتوزيع 20 جهاز تنفس صناعي وعدد من المواد الغذائية لغير القادرين.

واستقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بالمقر البابوي بالقاهرة، مصطفى نصار رئيس مجلس إدارة مجموعة إيجيبت جولد لصناعات المجوهرات والذهب والفضة.

ووجه تواضروس، الشكر لرئيس مجلس إدارة مجموعة إيجبت جولد على دعمه لقطاعات الدولة المختلفة خلال أزمة كورونا.

وخلال اللقاء أهدى نصار، 50 كتابا، “كيرياليسون.. في محبة الأقباط” إلى البابا تواضروس ممثلًا للكنيسة، تأكيدا منه على روح التآخي والمواطنة بين كل مصري مسلم ومسيحي.