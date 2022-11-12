ضمن فعاليات Cop27 .. «البترول» توقع 7 مذكرات تفاهم مع شركات عالمية لخفض الانبعاثات الكربونية

شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية توقيع 7 مذكرات تفاهم واتفاقيات بين قطاع البترول والغاز وعدد من الشركات العالمية في مجال الاستدامة وخفض الانبعاثات، وذلك في إطار قمة الأمم المتحدة للمناخ Cop27 المنعقدة في شرم الشيخ.

أكد المهندس طارق الملا، أن مذكرات التفاهم تأتي امتدادًا لجهود بدأتها الوزارة لتعزيز قدرات صناعة البترول والغاز المصرية وإمكانياتها في مجال خفض الكربون والاستدامة البيئية للمشروعات والاستفادة من أفضل الخبرات والممارسات التي تقدمها الشركات العالمية في هذا المجال.

مذكرة تفاهم بين ايجاس و شل مصر لانشاء إطار عمل للحد من غازات الاحتباس الحراري

وتم توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” وشركة شل مصر بهدف التعاون في إنشاء إطار عمل لإدارة انبعاثات غازات الدفيئة، وتقليل انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري من عمليات جميع شركاء شركة “إيجاس”.

وقد وقع المذكرة الدكتور مجدي جلال العضو المنتدب التنفيذي لشركة ايجاس مع المهندس خالد قاسم رئيس شركة شل مصر .

وتعقيبًا على التوقيع قال المهندس خالد قاسم، رئيس شركة شل مصر “نحن فخورون للغاية بالتعاون مع شركة “إيجاس” في هذه المبادرة خاصة أن شركة شل لديها خبرات عالمية في الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، وقد ساهمت بالفعل في عدة مشروعات لإزالة الكربون في مصر.

وتابع :طالما كنا شركاء لمصر في شل، ونلتزم بدعم جهود الدولة في مسيرتها لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة، وطموحاتها في إزالة الكربون من قطاع البترول.”

مذكرة تفاهم لإزالة الكربون الصناعي بمنطقة خليج السويس بين (ايجاس) وسى اسبليت و جنرال الكتريك

وتم توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) وشركة “سيسبليت تكنولوجيز” وشركة “جنرال إلكتريك لإزالة الكربون الصناعي من خليج السويس.

وقع مذكرة التفاهم كل من الدكتور مجدي جلال، العضو المنتدب التنفيذي لشركة “إيجاس” والمهندس حسين مشرفة الرئيس التنفيذي لشركة “سيسبليت تكنولوجيز”؛ وجوزيف أنيس، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة “جنرال إلكتريك لطاقة الغاز” في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

وبموجب مذكرة التفاهم، تخطط الشركات الثلاث لتقييم الجدوى الفنية والاقتصادية لتطوير ٥ر١ جيجاوات من طاقة الرياح البحرية في خليج السويس، وتعتزم بحث مشاركة شركات قطاع البترول المصري في تنفيذ المشروع. والذي يعد مشروعا غير مسبوق في أفريقيا والشرق الأوسط، ومن المتوقع أن تعمل الكهرباء المولّدة على تشغيل منشآت البترول والغاز البحرية، كما يمكن أيضاً تزويد الشبكة بالطاقة الفائضة.

وتعليقا علي التوقيع قال المهندس حسين مشرفة، الرئيس التنفيذي لشركة “سيسبليت تكنولوجيز”: ” تتمثل مهمتنا في تطوير مشروعات يمكنها دعم جهود التنمية الاجتماعية والاقتصادية. تتمتع مصر بموارد رياح بحرية هائلة، ويُظهر تحليلنا للبيانات أن طاقة الرياح في خليج السويس يمكن أن تصل إلى 10 جيجاوات.

ويمهد هذا الإعلان الطموح الطريق نحو الاستفادة من هذه الموارد لتحويل خليج السويس إلى منطقة صناعية بصافي صفري من الانبعاثات الكربونية، بما يتماشى مع أهداف وزارة البترول والثروة المعدنية في مجال الطاقة النظيفة والتنمية المستدامة وحياد الكربون، ومن المتوقع أن يخلق المشروع فرصاً واعدة في التوطين وسلاسل التوريد، وفرص عمل هامة”.

قال جوزيف أنيس، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة “جنرال إلكتريك لطاقة الغاز” في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: “نهنئ مصر على استضافة محادثات المناخ الهامة في إطار مؤتمر الأطراف Cop27 لهذا العام وإظهارها للريادة الواضحة في تطوير وتنفيذ حلول ملموسة وواقعية لدفع التحول في قطاع الطاقة. وتتمتع هذه المبادرة بالقدرة على ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة المتجددة، ويمكنها وضع معايير جديدة في مجال توفير الطاقة النظيفة لدفع العمليات الصناعية.

وتابع : لقد دعمت ’جنرال إلكتريك‘ تطوير البنية التحتية في أنحاء مصر لأكثر من 45 عاماً، ومن خلال هذا المشروع ، يشرفنا مواصلة البناء على هذا النجاح للمساهمة في أهداف الاستدامة طويلة الأجل للبلاد والمساعدة في مواجهة التحدي المناخي الذي يعيشه العالم”.

توقيع اتفاق دراسة الجدوى لمشروع استرجاع غازات الشعلة بتسهيلات المصرية لإسالة الغاز

كما وقعت الشركة المصرية للغاز الطبيعي المسال و تحالف شركة بكتل العالمية لإزالة الكربون الذي يضم شركات انبي وبتروجت وبيكرهيوز اتفاق دراسة الجدوي لمشروع استرجاع غازات الشعلة بتسهيلات الشركة المصرية لاسالة الغاز وتصديره .

وقع الاتفاق المهندس محمد البهنسي رئيس الشركة المصرية للغاز الطبيعي المسال و المهندس كريم الدسوقي نائب الرئيس والمدير العام لبكتل مصر .

مذكرة تفاهم بين هيئة البترول و ايجاس وتوتال انرجيز للتعاون في تقييم الجدوى لحلول إزالة الكربون بقطاع البترول

* كما وقعت هيئة البترول والشركة القابضة للغازات الطبيعية ( ايجاس ) وشركة توتال انرجيز الفرنسية للتسويق في مصر مذكرة تفاهم للتعاون فيما بينها في تقييم الجدوي الفنية والاقتصادية لحلول إزالة الكربون بقطاع البترول .

وقع مذكرة التفاهم الجيولوجي علاء البطل الرئيس التنفيذي لهيئة البترول و الدكتور مجدي جلال العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وتوماس شتراوس مدير عام توتال انرجيز مصر للتسويق

توقيع مذكرة تفاهم بين ايجاس و مايكروسوفت مصر لتطوير خارطة طريق ايجاس للاستدامة

** كما وقعت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ( ايجاس ) مذكرة تفاهم مع شركة مايكروسوفت مصر للتعاون في تطوير خارطة طريق الاستدامة بشركة ايجاس . وقع مذكرة التفاهم الدكتور مجدى جلال العضو المنتدب التنفيذي لشركة ايجاس و ميرنا عارف مدير عام مايكروسوفت مصر

توقيع اتفاق بين قطاع البترول وتويوتا لدراسة الجدوي لمشروع الامونيا الزرقاء كطاقة نظيفة

وقع الاتفاق الدكتور مجدى جلال العضو المنتدب التنفيذي لشركة ايجاس و الكيميائي سعد هلال رئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات و توكوجى كوياما المدير العام لمشروعات البنية التحتية للطاقة بشركة تويوتا .

توقيع مذكرة تفاهم بين ايجاس و Hiiroc البريطانية في مجال الحد من انبعاث غازات الشعلة وإنتاج الهيدروجين عديم الانبعاثات

** ووقعت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ( ايجاس ) مع شركة Hiiroc البريطانية ، وتتعلق بالتعاون في الحد من انبعاث غازات الشعلة ، ومشروع الهيدروجين عديم الانبعاثات باستخدام تقنية الشركة البريطانية للتحليل الكهربي للبلازما الحرارية .

وقع على المذكرة الدكتور مجدي جلال العضو المنتدب للتنفيذي لشركة ايجاس وتيم ديفيس الرئيس التنفيذي للشركه البريطانية.