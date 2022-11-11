ضمن فعاليات cop 27.. منظمة الإيسيسكو تطلق صندوقاً لتمويل مكافحة تأثير المناخ على المواقع الأثرية

أطلقت، اليوم، منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة “الإيسيسكو” مبادرة صندوق بهدف تمويل مكافحة تأثيرات التغيرات المناخية على المواقع الأثرية، ضمن فعاليات اليوم السادس من مؤتمر المناخ “cop 27”.

قال الدكتور سالم بن محمد الملك، المدير العام لمنظمة الإيسيسكو، إن هناك أكثر من 100 موقع أثري مهدد بالاندثار بسبب تداعيات تغير المناخ.

وأضاف، خلال كلمته على هامش إطلاق الصندوق، أن المنظمة تعمل بشكل مستمر على تنفيذ التزاماتها لحماية الآثار والثقافة من تلك التداعيات،

لافتًا إلى أن المنظمة تدرك خطورة الوضع الحالي، إذ نعمل حاليًّا على الوفاء بالتزامات المنظمة تجاه الدول الأعضاء علي رأسها مصر التي تمتلك أغلب آثار العالم.

وذكر أن إطلاق الصندوق يأتي ضمن التعاون الوثيق مع مصر خاصة وزارة الآثار والسياحة، مؤكدًا أن مصر هي الحضارة والفكر والثقافة.

يأتي إطلاق الصندوق بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار،

والدكتور سالم بن محمد الملك المدير العام لمنظمة الإيسيسكو، والدكتور محمد بيومي مساعد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ورئيس فريق تغير المناخ.