ضمن فعاليات مؤتمر المناخ.. القلعة تستعرض خارطة الطريق للاستثمارات الخضراء

نظمت شركة القلعة جلستين نقاشيتين، الأولى بعنوان “ثالوث القوة: خارطة الطريق للاستثمارات الخضراء” والثانية بعنوان “قصة نجاح مشروع محطة بنبان للطاقة الشمسية” ضمن فعاليات يوم التمويل، بمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP27) الذي ينعقد في مدينة شرم الشيخ، في الفترة من 6 الى 18 نوفمبر الجاري بحضور 197 دولة من أجل مناقشة سياسات واستراتيجيات مواجهة الأضرار الناجمة عن التغييرات المناخية.

حرصت القلعة على تنظيم الحلقتين في إطار استراتيجيتها وممارساتها البيئية الواسعة في عدد كبير من مشروعاتها المختلفة التي تخدم السياسات الصديقة للبيئة و تغير المناخ، وسعيها الدائم إلى تشجيع الشركات على تبني ممارسات الاستدامة، حيث تساهم بقدر كبير في مجالي التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية، ومجهوداتها الفعالة في خفض الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري وتغير المناخ، وتحقيق التنمية المستدامة.

شارك في الجلسة النقاشية الأولى نخبة من كبار المسئولين وممثلي شركة القلعة وشركاتها التابعة وعلى رأسهمد. أحمد هيكل، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة، والسيدة علياء هيكل، المدير المالي لشركة المصرية للتكرير.

وشارك في الجلسة الثانية عدد من الخبراء في مجالات التمويل والطاقة وهم الدكتور المهندس محمد الخياط، رئيس تنفيذ هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، والسيدة شيرين شهدي، مدير مؤسسة “British International Investment ، وباكينام كفافي، الرئيس التنفيذي لشركة طاقة عربية.

تم خلال الجلستين التأكيد على نجاح التعاون بين القطاعين العام والخاص في تحقيق نتائج التنمية وتأثير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، وقد شاركت القلعة، بصفتها الشركة القابضة لشركة طاقة عربية، والتي تتمتع بالريادة المحلية في مجال الطاقة المتجددة. وقدمت مؤسسة التمويل الدولية نظرة ثاقبة بشأن تمويل مبادرات الطاقة النظيفة، في حين قامت هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بتسليط الضوء على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وناقشت جلسة “ثالوث القوة: خارطة الطريق للاستثمارات الخضراء” عددا من الموضوعات الهامة، حيث تناولت مفهوم تمويل المشروعات الخضراء التحويلية والقوة الثلاثية Triple Combo، من خلال مواءمة رؤية الحكومة والسياسة الذكية والتنظيم والتمويل المراعي للبيئة ومشاركة القطاع الخاص، كقوة ثلاثية في تحقيق مشروعات طاقة متجددة ناجحة وتمويلية مستدامة، كما قدمت مفهوم “ثلاث أضعاف الحد الأدنى” Triple-Bottom Line الاجتماعي والبيئي والاقتصادي مع الحوكمة المناسبة جنبًا إلى جنب مع نتائج التنمية الملموسة خلال العمل في مشروع بنبان وقوة الثلاثي في تمويل مشروع المصرية للتكرير.

وركزت القلعة على أهمية التمويل المسئول والأخضر في تحقيق العمل المناخي، بما في ذلك تحقيق المساهمات المحددة وطنيًا، وخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، والتحول نحو مزيج الطاقة المتجددة بنسبة 42٪ بحلول عام 2035. واستعرضت قصة نجاح تمويل شركة المصرية للتكرير. كما سلطت الضوء على مشروع محطة بنبان للطاقة الشمسية بأسوان التي تمثل أكبر محطة طاقة شمسية في العالم وتضم 32 محطة توليد كهرباء لإنتاج حوالي 1650 ميجاوات من الكهرباء لتشغيل مئات الآلاف من المنازل والشركات، وذلك بعد تجنب 2 مليون طن من غازات الدفيئة سنويًا، وخلق فرص العمل وتمكين المرأة، وذلك في إطار نظام حوكمة قوي معترف به من قبل البنك الدولي.

كما استعرضت خارطة الطريق التي تضعها مؤسسة التمويل الدولية وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة وشركة القلعة لتكرار نجاح المشروع.

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