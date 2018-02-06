ضمن فعاليات قمة الحكومات.. الإمارات تشرك شباب العرب في صناعة المستقبل

سمر السيد:

قال بيان صحفى صادر عن القمة العالمية للحكومات، إنها ستطلق مبادرة “رواد الشباب العرب” فى دورتها السادسة المقرر انعقادها فى مدينة دبى خلال الفترة من 11 إلى 13 فبراير الجارى والتي تحتفل بإنجازات استثنائية حققها 100 شاب وشابة من الوطن العربي في مجالات مختلفة، وتهدف إلى تنمية روح المبادرة الفردية والجماعية لدى الشباب وتشجيعهم على أن يصبحوا قادة ورواداً ومرشدين لمجتمعاتهم.

ووفقا للبيان، تتيح القمة للشباب العربي فرص التلاقي مع أهم المؤسسات الدولية ذات الأثر الكبير في صياغة سياسات التنمية مثل صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وستعقد ورش عمل بين الطرفين لاستشراف الفرص المتاحة أمام الشباب للتعبير عن رؤيتهم حول مستقبلهم كجزء غير مفصول عن مستقبل العالم أجمع.

وأضاف البيان أنه لما كان من الضروري أن تعمل حكومات المنطقة على تلبية طموحات شبابها في التعلم والمعرفة وتوظيف مهاراتهم للصالح العالم، وحمايتهم من الانجرار وراء التطرف والإرهاب للتعبير عن سخطهم بطريقة سلبية مدمرة ؛ تقدمت القمة العالمية للحكومات لوضع قضيتهم في إطارها الصحيح، ألا وهو إطار الرعاية والاحتضان والتحفيز، وجمعهم تحت مظلة “منتدى الشباب العربي” لإيصال صوتهم وبث الروح في احلامهم.

كان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي قد قال أن بلاده ستحتفل بتصدير آخر برميل نفط في إشارة لرغبة القيادة الإماراتية بترتيب أولوية الثروات ليكون الشباب على رأس القائمة بما يمتلكون من خبرات ويتعلمون من تقنيات البناء والتطوير وابتكار كل ما هو جديد لوضع الدولة في المكانة التي تستحقها بين الأمم.

وتابع البيان: يشكل الشباب العربي نحو 60% من حجم السكان؛ غير أن هذه الطاقة الهائلة تحتاج إلى تحفيز لتؤدي وظيفتها التاريخية في ابتكار مراحل ازدهار جديدة لأوطانها. كما تحتاج هذه الطاقة إلى صقل مهاراتها ومواهبها لضمان التفوق في سوق عالمية شديدة التنافسية خاصةً فيما يتعلق بإبداع التقنيات والتكنولوجيا التي يظهر الجديد منها مع كل إطلالة صباح.

وفي هذا السياق، قالت شما المزروعي وزيرة شؤون الشباب الإماراتية إن الإيمان بالشباب جزء من إرث “زايد” الذي ندأب جميعاً على إكمال مسيرته، وقد سعت الحكومة بقوة إلى تمكين الشباب وتوظيف قدراتهم لصالحهم ولصالح الوطن ، كما تسعى إلى توسيع دائرة اهتمامها من خلال التعاون مع أشقائها العرب للارتقاء بدور الشباب.

ويأتي تنظيم “مُنتدى الشباب العربي” ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات، ليشكل منصة حوار مشتركة بين الشباب من مختلف الدول العربية ليتوصلوا ويناقشوا التحديات والفرص ويتعاونوا في ابتكار الحلول الملائمة.”

وأضافت المزروعي “نحن على ثقة من أن دولة الإمارات لن تكتفي بما لديها من مُنجزات، وتسعى بشتى الطرق إلى تمكين الشباب، ودعم غيرها من الدول العربية الشقيقة وحثها على تطوير مبادرات تتيح المجال واسعاً لمشاركة الشباب في بناء مستقبل أفضل.”

وأضاف البيان : تُعتبر قضية تمكين عقلية الشباب أبرز القضايا الملحة في عصرنا الحالي، فمن دون العقلية السليمة لن يتمكن الشباب من مُباشرة دوره في حل القضايا الأخرى، والعقلية الفردية كما الجماعية أيضاً تتأثر بما يجري في محيطها من أحداث تحتل المشهد العام مما ينذر بضرورة الانتباه لهذه القضية نظراً لسوء المشهد وتأثيراته الخطرة على الشباب بشكل خاص.

وأردف البيان، أن الحكومات تتحمل مسؤولية تمكين عقلية الشباب للحفاظ على هذه الفطرة السليمة وتطويرها والاستفادة منها إذ أن تطوير مهارات الشباب العربي وتقوية صلته بالقيم يبدأ من تطوير عدد من المطالب الأساسية التي لا يجوز التخلي عنها وهى التعليم العالي، والتدريب، والوظيفة، والمُشاركة في مُختلف القضايا.

ويُعتبر التعليم العالي عاملاً أساسياً في تطوير المهارات وغرس القيم ، ولكن على الرغم من أن العالم العربي يُمثل %5.8 من سكان العالم، إلا أن عدد جامعاته التي تدخل ضمن تصنيف شنغهاي لأكبر المؤسسات التعليمية الخمسمئة في العالم لا تتعدى الـ 0.08%؛ ففي حين تشهد أكثرية الدول في المنطقة نمواً سريعاً في عدد الطلاب والجامعات، تبقى جودة التعليم وفحواه دون تطور، ويتبع عدد كبير منها مناهج تقليدية وممارسات تربوية متخلفة تتصف بالانغلاق الأكاديمي وتتقيد بالنُظم البيروقراطية، مما يجعل أغلب الجامعات غير ملائمة لتمكين عقليات الشباب وغرس قيم الانتماء الوطني فيهم.

وأفاد تقرير صادر عن مؤسسة “التعليم من أجل التوظيف”، بأن غالبية الطلبة في الوطن العربي يتلقون تعليمهم بعد المرحلة الثانوية في مدارس حكومية، وتصل نسبة الطلبة الذين يحصلون على تعليمهم في مدارس القطاع الخاص إلى %20-15. مما يُشكِل عبئاً كبيراً على الحكومات، ويؤدي إلى نقص كبير وانعدام التنوع في المهارات.

وفي استطلاع أجرته مؤسسة “التعليم من أجل التوظيف” أفاد أرباب العمل أن ثلث الخريجين الجدد الذي يتم توظيفهم يمتلكون المهارات اللازمة للتكيف مع مهام ومتطلبات العمل، وأفاد استطلاع آخر بأن ثلث الشباب الخريجين يؤمنون بأن تعليمهم العالي ليس كافياً لتأمين وظائف. كل هذه الحقائق تعكس ضرورة تطوير منظومة التعليم، وتوفير فرص للتدريب والتأهيل -خاصةً من قِبَل مؤسسات القطاع الخاص- كي تتوفر للشباب المهارات الضرورية لسوق العمل.

ووفقاً للتقرير الصادر عن النسخة السادسة من منتدى الشباب التابع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، يمتلك الوطن العربي أعلى معدل بطالة بين الشباب في العالم بنسبة %30، ويصل عدد الشباب العربي العاطلين عن العمل بين سن 18 و25 عام إلى 10 مليون شاب. أما في المناطق الفقيرة ومناطق الصراع، فيتأثر %45 من الشباب بالبطالة. وأفاد التقرير بأن الوطن العربي يحتاج إلى حوالى 6 ملايين وظيفة جديدة كل عام ليحافظ على نسبة ثابتة من معدلات البطالة.

وقد أفاد التقرير الصادر عن النسخة السادسة من منتدى الشباب التابع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي- بأنه على الرغم من قدرة الشباب العربي على المساهمة في حل العديد من القضايا التي يواجهها الوطن العربي، إلا أنه لا يحظى بالتشجيع المطلوب للمشاركة في صياغة الحلول ومازال يُعاني من التهميش في مُختلف القضايا المُلحة. وقد أدى هذا الوضع إلى عرقلة مسيرة التنمية بشكل كبير في الوطن العربي، من هنا لا بدمن تمكين عقلية الشباب العربي وتطوير مهاراته كي يقوم بدوره ويساهم في تحقيق مصالح أوطانه.

جدير بالذكر أن مسيرة دولة الإمارات في تمكين الشباب انطلقت مع الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان الذي آمن بأن ثروة الوطن الحقيقية هي الإنسان وليست النفط والمال ، وفي عام 2016 اعتمد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة التشكيل الوزاري للحكومة الاتحادية، وشهدت الوزارات تغيرات هيكلية هي الأكبر في تاريخ الدولة، إذ أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي عن حكومة دولة الإمارات الثانية عشرة، التي ضمت 8 وزراء جدد يبلغ متوسط أعمارهم 38 عاماً فقط، من بينهم وزيرة الدولة لشؤون الشباب معالي شما المزروعي التي لا يتجاوز عمرها 22 عاماً، وهي اليوم أصغر وزيرة في العالم.

ومنذ ذلك الحين والإمارات تطلق المبادرات الشبابية المتنوعة وأبرزها مجلس الإمارات للشباب الذي يعمل كحلقة وصل مباشرة بين الشباب ومُختلف الجهات الحكومية، كما أطلق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الأجندة الوطنية للشباب التي سيتم بموجبها إطلاق العديد من المراكز التخصصية وبرامج التمكين المعنية بالشباب.

وقد جاءت تلك الأجندة بناءً على مقترحات تقدم بها شباب يمثلون مختلف فئات المجتمع وقطاعات الدولة المختلفة، خلال الخلوة الشبابية التي أقيمت في دبي بمشاركة العديد من الوزراء والقيادات الشابة في الدولة.

وفي دورة القمة العالمية للحكومات العام الماضي 2017 ، أعلن الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة عن تأسيس مركز الشباب العربي كمبادرة رائدة وسباقة للاستجابة للتطورات الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة والتي أثرت بشكل كبير على واقع الشباب ومسّت إحساسهم بالثقة والأمان بمستقبلهم.

وحدد مركز الشباب العربي أهدافه بإطلاق المبادرات والأبحاث والدراسات التي تتناول واقع الشباب العربي، مما يجعل منها انطلاقة لمرحلة جديدة من التعاطي مع قضايا الشباب على أساس علمي وخطط مدروسة.

جدير بالذكر إن الهدف الذي تسعى القمة العالمية للحكومات إلى تحقيقه من وراء احتضان قضايا الشباب وجمعهم تحت مظلة للحوار والإبداع والابتكار، هو تعزيز ثقتهم بهويتهم وبتاريخهم ومقدراتهم المادية والمعنوية.

وتدرك الإمارات أن تعزيز الهوية الثقافية العربية لدى الأجيال الجديدة ستمكن الشباب العربي من صياغة علاقة سليمة مع شباب العالم تتمحور حول الهم الإنساني المشترك والتقاء الشباب حول هدف واحد وهو بناء مستقبل خالٍ من السلبيات التي استنزفت قدرات الشباب وطاقاتهم.

وجاء حوار الحضارات للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ليكمل مشهد تمكين الشباب العربي عبر التذكير بتاريخ الأمة ومنجزاتها وبالجذور الحقيقية لهوية شبابها اليوم.